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Футбол Клубный Чемпионат Мира. США Аль-Ахли Каир Интер Майами 1 3,35 x 3,85 2 2,03 Футбол Клубный Чемпионат Мира. США Бавария Окленд Сити 1 1,01 x 25 2 70 Футбол Клубный Чемпионат Мира. США ПСЖ Атлетико 1 1,85 x 3,9 2 3,95 Единоборства MMA. UFC on ESPN 69. Атланта. Главный бой вечера. Полусредний вес. 5 раундов Камару Усман Хоакин Бакли 1 3,05 x 59 2 1,4 Единоборства MMA. UFC on ESPN 69. Атланта Роуз Намаюнас Миранда Мэверик 1 1,41 x 59 2 3 Футбол Китай. Суперлига Шэньчжэнь Пэн Сити Шанхай Шэньхуа 1 7,3 x 4,5 2 1,4 Футбол Клубный Чемпионат Мира. США Палмейрас СП Порту 1 2,7 x 3,35 2 2,6 Футбол Клубный Чемпионат Мира. США Ботафого РЖ Сиэтл Саундерс 1 1,83 x 3,85 2 4,05 Футбол Клубный Чемпионат Мира. США Челси Лос-Анджелес 1 1,35 x 5,2 2 8,5 Футбол Клубный Чемпионат Мира. США Бока Хуниорс Бенфика 1 4,5 x 3,85 2 1,75 Единоборства MMA. UFC on ABC 8. Баку. Главный бой вечера. Полутяжелый вес. 5 раундов Джамаал Хилл Халил Раунтри 1 2,3 x 53 2 1,65 Единоборства MMA. UFC on ABC 8. Баку Рафаэль Физиев Игнасио Бахамондес 1 1,78 x 50 2 2,08 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Тяжелый вес Александр Усик Даниэль Дюбуа 1 1,25 x 25 2 4,15 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Второй средний вес Сауль "Канело" Альварес Теренс Кроуфорд 1 1,58 x 15,5 2 2,6
Спорт ,  
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Какие стадионы примут клубный чемпионат мира по футболу в США

Расписание и стадионы клубного чемпионата мира по футболу 2025-го года
Клубный чемпионат мира по футболу пройдет в 11 городах США. Какие стадионы примут турнира — в фотогалерее «РБК Спорт»
&laquo;Метлайф Стэдиум&raquo;
«Метлайф Стэдиум» (Фото: сайт ФИФА)

Клубный чемпионат мира по футболу 2025 года состоится в США с 15 июня по 13 июля. Турнир пройдет на 12 стадионах в 11 городах. «РБК Спорт» собрал фотогалерею арен, которые примут клубный турнир.

«Линкольн Файненшел Филд»

&laquo;Линкольн Файненшел Филд&raquo;
«Линкольн Файненшел Филд»
(Фото: сайт ФИФА)

Место: Филадельфия, штат Пенсильвания;

Вместимость: 69 тыс. мест;

Расписание матчей:

  • 16 июня (Группа D): «Фламенгу» — «Эсперанс Тунис»
  • 18 июня (Группа G): «Манчестер Сити» — «Видад»
  • 20 июня (Группа D): «Фламенго» — «Челси»
  • 22 июня (Группа G): «Ювентус» — «Видад»
  • 25 июня (Группа D): «Эсперанс Тунис» — «Челси»,
  • 27 июня (Группа Н): «Ред Булл Зальцбург» — «Реал Мадрид»
  • 29 июня (1/8 финала): 1А — 2В
  • 5 июля — 1/4 финала

«Ауди Филд»

&laquo;Ауди Филд&raquo;
«Ауди Филд»
(Фото: сайт ФИФА)

Место: Вашингтон, округ Колумбия;

Вместимость: 20 тыс. мест;

Расписание матчей:

  • 19 июня (Группа G): «Аль-Айн» — «Ювентус»
  • 23 июня (Группа H): «Ред Булл Зальцбург» — «Аль-Хиляль»
  • 26 июня (Группа G): «Видад» — «Аль-Айн»

«Люмен Филд»

&laquo;Люмен Филд&raquo;
«Люмен Филд»
(Фото: Getty Images)

Место: Сиэтл, штат Вашингтон;

Вместимость: 20 тыс. мест;

Расписание матчей:

  • 16 июня (Группа B): «Ботафого» — «Сиэтл Саундерс»
  • 17 июня (Группа E): «Ривер Плейт» — «Урава Ред Даймондс»
  • 20 июня (Группа B): «Сиэтл Саундерс»— «Атлетико Мадрид»
  • 21 июня (Группа E): «Интер» Милан — «Урава Ред Даймондс»
  • 23 июня (Группа B): «Сиэтл Саундерс» — ПСЖ
  • 26 июня (Группа E): «Интер» Милан — «Ривер Плейт»

«Роуз Боул»

&laquo;Роуз Боул&raquo;
«Роуз Боул»
(Фото: Getty Images)

Место: Пасадина, штат Калифорния;

Вместимость: 88,5 тыс. мест;

Расписание матчей:

  • 15 июня (Группа B): ПСЖ — «Атлетико Мадрид»
  • 18 июня (Группа E): «Монтеррей» — «Интернационале»
  • 20 июня (Группа B): «Пари Сен-Жермен» — «Ботафого»
  • 22 июня (Группа Е): «Ривер Плейт» — «Монтеррей»
  • 23 июня (Группа В): «Атлетико Мадрид» — «Ботафого»
  • 26 июня (Группа E): «Урава Ред Даймондс» — «Монтеррей»

«Ти-кью-эл Стэдиум»

&laquo;Интер-экд-Ко Стэдиум&raquo;
«Интер-экд-Ко Стэдиум»
(Фото: сайт ФИФА)

Место: Цинциннати, штат Огайо;

Вместимость: 26 тыс. мест;

Расписание матчей:

  • 15 июня (Группа C): «Бавария» Мюнхен — «Окленд Сити»
  • 18 июня (Группа H): «Пачука» — «Ред Булл Зальцбург»
  • 21 июня (Группа F): «Мамелоди Сандаунз» — «Боруссия Дортмунд»
  • 25 июня (Группа F): «Боруссия Дортмунд» — «Ульсан Хендэ»

«Банк оф Америка Стэдиум»

&laquo;Банк оф Америка Стэдиум&raquo;
«Банк оф Америка Стэдиум»
(Фото: Streeter Lecka / Getty Images)

Место: Шарлотта, штат Северная Каролина;

Вместимость: 75 тыс. мест;

Расписание матчей:

  • 22 июня (Группа H): «Реал Мадрид» — «Пачука»
  • 24 июня (Группа С): «Бенфика» — «Бавария»
  • 28 июня (1/8 финала): 1С — 2D
  • 30 июня (1/8 финала): 1E — 2 F

«Мерседес-Бенц Стэдиум»

&laquo;Мерседес-Бенц Стэдиум&raquo;
«Мерседес-Бенц Стэдиум»
(Фото: Todd Kirkland / Getty Images)

Место: Атлант, штат Джорджия;

Вместимость: 75 тыс. мест;

Расписание матчей:

  • 16 июня (Группа D): «Челси» — «Лос-Анджелес»
  • 19 июня (Группа A): «Интер Майами» — «Порту»
  • 23 июня (Группа G): «Манчестер Сити» — «Аль-Айн»
  • 29 июня (1/8 финала): 1B — 2A
  • 1 июля (1/8 финала): 1 F — 2E
  • 5 июля — 1/4 финала

«Хард Рок Стэдиум»

&laquo;Хард Рок Стэдиум&raquo;
«Хард Рок Стэдиум»
(Фото: сайт ФИФА)

Место: Майами-Гарденс, штат Флорида

Вместимость: 65 тыс. мест

Расписание матчей:

  • 15 июня (Группа A): «Аль-Ахли» — «Интер Майами»
  • 17 июня (Группа C): «Бока Хуниорс» — «Бенфика»
  • 18 июня (Группа Н): «Реал Мадрид» — «Аль-Хиляль»
  • 21 июня (Группа C): «Бавария» — «Бока Хуниорс»
  • 24 июня (Группа А): «Интер Майами» — «Палмейрас»
  • 25 июня (Группа F): «Мамелоди Сандаунз» — «Флуминенсе»
  • 29 июня (1/8 финала): 1D — 2С
  • 1 июля (1/8 финала): 1H — 2G

«Геодис Парк»

&laquo;Геодис Парк&raquo;
«Геодис Парк»
(Фото: сайт ФИФА)

Место: Нэшвилл, штат Теннесси;

Вместимость: 30 тыс. мест;

Расписание матчей:

  • 21 июня (Группа D): «Лос-Анджелес» — «Эсперанс Тунис»
  • 24 июня (Группа C): «Окленд Сити» — «Бока Хуниорс»
  • 27 июня (Группа Н): «Аль-Хиляль» — «Пачука»

«Интер-энд-Ко Стэдиум»

&laquo;Интер-экд-Ко Стэдиум&raquo;
«Интер-экд-Ко Стэдиум»
(Фото: сайт ФИФА)

Место: Орландо, штат Флорида;

Вместимость: 25 тыс. мест;

Расписание матчей:

  • 18 июня (Группа F): «Ульсан Хендэ» — «Мамелоди Сандаунз»
  • 20 июня (Группа C): «Бенфика» — «Окленд Сити»

«Кэмпинг Уорлд Стэдиум»

&laquo;Кемпинг Уорлд Стэдиум&raquo;
«Кемпинг Уорлд Стэдиум»
(Фото: Getty Images)

Место: Орландо, штат Флорида;

Вместимость: 65 тыс. мест;

Расписание матчей:

  • 25 июня (Группа D): «Лос-Анджелес/Америка» — «Фламенго»
  • 26 июня (Группа G): «Ювентус» — «Манчестер Сити»
  • 1 июля (1/8 финала): 1G — 2H
  • 5 июля — 1/4 финала

«Метлайф-стэдиум»

&laquo;Метлайф-стэдиум&raquo;
«Метлайф-стэдиум»
(Фото: сайт ФИФА)

Место: Ист-Рутерфорде, штат Нью-Джерси;

Вместимость: 82,5 тыс. мест;

Расписание матчей:

  • 16 июня (Группа A): «Палмейрас» — «Порту»
  • 17 июня (Группа F): «Флуминенсе» — «Боруссия Дортмунд»
  • 19 июня (Группа А): «Палмейрас» — «Аль-Ахли»
  • 22 июня (Группа F): «Флуминенсе» — «Ульсан Хендэ»
  • 24 июня (Группа А): «Порту» — «Аль-Ахли»
  • 4 июля — 1/4 финала
  • 8 июля — полуфинал
  • 9 июля — полуфинал
  • 13 июля — финал

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