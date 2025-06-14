Расписание и стадионы клубного чемпионата мира по футболу 2025-го года

Какие стадионы примут клубный чемпионат мира по футболу в США

Клубный чемпионат мира по футболу пройдет в 11 городах США. Какие стадионы примут турнира — в фотогалерее «РБК Спорт»

«Метлайф Стэдиум» (Фото: сайт ФИФА)

Клубный чемпионат мира по футболу 2025 года состоится в США с 15 июня по 13 июля. Турнир пройдет на 12 стадионах в 11 городах. «РБК Спорт» собрал фотогалерею арен, которые примут клубный турнир.

«Линкольн Файненшел Филд»

«Линкольн Файненшел Филд» (Фото: сайт ФИФА)

Место: Филадельфия, штат Пенсильвания;

Вместимость: 69 тыс. мест;

Расписание матчей:

16 июня (Группа D): «Фламенгу» — «Эсперанс Тунис»

18 июня (Группа G): «Манчестер Сити» — «Видад»

20 июня (Группа D): «Фламенго» — «Челси»

22 июня (Группа G): «Ювентус» — «Видад»

25 июня (Группа D): «Эсперанс Тунис» — «Челси»,

27 июня (Группа Н): «Ред Булл Зальцбург» — «Реал Мадрид»

29 июня (1/8 финала): 1А — 2В

5 июля — 1/4 финала

«Ауди Филд»

«Ауди Филд» (Фото: сайт ФИФА)

Место: Вашингтон, округ Колумбия;

Вместимость: 20 тыс. мест;

Расписание матчей:

19 июня (Группа G): «Аль-Айн» — «Ювентус»

23 июня (Группа H): «Ред Булл Зальцбург» — «Аль-Хиляль»

26 июня (Группа G): «Видад» — «Аль-Айн»

«Люмен Филд»

«Люмен Филд» (Фото: Getty Images)

Место: Сиэтл, штат Вашингтон;

Вместимость: 20 тыс. мест;

Расписание матчей:

16 июня (Группа B): «Ботафого» — «Сиэтл Саундерс»

17 июня (Группа E): «Ривер Плейт» — «Урава Ред Даймондс»

20 июня (Группа B): «Сиэтл Саундерс»— «Атлетико Мадрид»

21 июня (Группа E): «Интер» Милан — «Урава Ред Даймондс»

23 июня (Группа B): «Сиэтл Саундерс» — ПСЖ

26 июня (Группа E): «Интер» Милан — «Ривер Плейт»

«Роуз Боул»

«Роуз Боул» (Фото: Getty Images)

Место: Пасадина, штат Калифорния;

Вместимость: 88,5 тыс. мест;

Расписание матчей:

15 июня (Группа B): ПСЖ — «Атлетико Мадрид»

18 июня (Группа E): «Монтеррей» — «Интернационале»

20 июня (Группа B): «Пари Сен-Жермен» — «Ботафого»

22 июня (Группа Е): «Ривер Плейт» — «Монтеррей»

23 июня (Группа В): «Атлетико Мадрид» — «Ботафого»

26 июня (Группа E): «Урава Ред Даймондс» — «Монтеррей»

«Ти-кью-эл Стэдиум»

«Интер-экд-Ко Стэдиум» (Фото: сайт ФИФА)

Место: Цинциннати, штат Огайо;

Вместимость: 26 тыс. мест;

Расписание матчей:

15 июня (Группа C): «Бавария» Мюнхен — «Окленд Сити»

18 июня (Группа H): «Пачука» — «Ред Булл Зальцбург»

21 июня (Группа F): «Мамелоди Сандаунз» — «Боруссия Дортмунд»

25 июня (Группа F): «Боруссия Дортмунд» — «Ульсан Хендэ»

«Банк оф Америка Стэдиум»

«Банк оф Америка Стэдиум» (Фото: Streeter Lecka / Getty Images)

Место: Шарлотта, штат Северная Каролина;

Вместимость: 75 тыс. мест;

Расписание матчей:

22 июня (Группа H): «Реал Мадрид» — «Пачука»

24 июня (Группа С): «Бенфика» — «Бавария»

28 июня (1/8 финала): 1С — 2D

30 июня (1/8 финала): 1E — 2 F

«Мерседес-Бенц Стэдиум»

«Мерседес-Бенц Стэдиум» (Фото: Todd Kirkland / Getty Images)

Место: Атлант, штат Джорджия;

Вместимость: 75 тыс. мест;

Расписание матчей:

16 июня (Группа D): «Челси» — «Лос-Анджелес»

19 июня (Группа A): «Интер Майами» — «Порту»

23 июня (Группа G): «Манчестер Сити» — «Аль-Айн»

29 июня (1/8 финала): 1B — 2A

1 июля (1/8 финала): 1 F — 2E

5 июля — 1/4 финала

«Хард Рок Стэдиум»

«Хард Рок Стэдиум» (Фото: сайт ФИФА)

Место: Майами-Гарденс, штат Флорида

Вместимость: 65 тыс. мест

Расписание матчей:

15 июня (Группа A): «Аль-Ахли» — «Интер Майами»

17 июня (Группа C): «Бока Хуниорс» — «Бенфика»

18 июня (Группа Н): «Реал Мадрид» — «Аль-Хиляль»

21 июня (Группа C): «Бавария» — «Бока Хуниорс»

24 июня (Группа А): «Интер Майами» — «Палмейрас»

25 июня (Группа F): «Мамелоди Сандаунз» — «Флуминенсе»

29 июня (1/8 финала): 1D — 2С

1 июля (1/8 финала): 1H — 2G

«Геодис Парк»

«Геодис Парк» (Фото: сайт ФИФА)

Место: Нэшвилл, штат Теннесси;

Вместимость: 30 тыс. мест;

Расписание матчей:

21 июня (Группа D): «Лос-Анджелес» — «Эсперанс Тунис»

24 июня (Группа C): «Окленд Сити» — «Бока Хуниорс»

27 июня (Группа Н): «Аль-Хиляль» — «Пачука»

«Интер-энд-Ко Стэдиум»

«Интер-экд-Ко Стэдиум» (Фото: сайт ФИФА)

Место: Орландо, штат Флорида;

Вместимость: 25 тыс. мест;

Расписание матчей:

18 июня (Группа F): «Ульсан Хендэ» — «Мамелоди Сандаунз»

20 июня (Группа C): «Бенфика» — «Окленд Сити»

«Кэмпинг Уорлд Стэдиум»

«Кемпинг Уорлд Стэдиум» (Фото: Getty Images)

Место: Орландо, штат Флорида;

Вместимость: 65 тыс. мест;

Расписание матчей:

25 июня (Группа D): «Лос-Анджелес/Америка» — «Фламенго»

26 июня (Группа G): «Ювентус» — «Манчестер Сити»

1 июля (1/8 финала): 1G — 2H

5 июля — 1/4 финала

«Метлайф-стэдиум»

«Метлайф-стэдиум» (Фото: сайт ФИФА)

Место: Ист-Рутерфорде, штат Нью-Джерси;

Вместимость: 82,5 тыс. мест;

Расписание матчей: