Какие стадионы примут клубный чемпионат мира по футболу в США
Клубный чемпионат мира по футболу 2025 года состоится в США с 15 июня по 13 июля. Турнир пройдет на 12 стадионах в 11 городах. «РБК Спорт» собрал фотогалерею арен, которые примут клубный турнир.
«Линкольн Файненшел Филд»
Место: Филадельфия, штат Пенсильвания;
Вместимость: 69 тыс. мест;
Расписание матчей:
- 16 июня (Группа D): «Фламенгу» — «Эсперанс Тунис»
- 18 июня (Группа G): «Манчестер Сити» — «Видад»
- 20 июня (Группа D): «Фламенго» — «Челси»
- 22 июня (Группа G): «Ювентус» — «Видад»
- 25 июня (Группа D): «Эсперанс Тунис» — «Челси»,
- 27 июня (Группа Н): «Ред Булл Зальцбург» — «Реал Мадрид»
- 29 июня (1/8 финала): 1А — 2В
- 5 июля — 1/4 финала
«Ауди Филд»
Место: Вашингтон, округ Колумбия;
Вместимость: 20 тыс. мест;
Расписание матчей:
- 19 июня (Группа G): «Аль-Айн» — «Ювентус»
- 23 июня (Группа H): «Ред Булл Зальцбург» — «Аль-Хиляль»
- 26 июня (Группа G): «Видад» — «Аль-Айн»
«Люмен Филд»
Место: Сиэтл, штат Вашингтон;
Вместимость: 20 тыс. мест;
Расписание матчей:
- 16 июня (Группа B): «Ботафого» — «Сиэтл Саундерс»
- 17 июня (Группа E): «Ривер Плейт» — «Урава Ред Даймондс»
- 20 июня (Группа B): «Сиэтл Саундерс»— «Атлетико Мадрид»
- 21 июня (Группа E): «Интер» Милан — «Урава Ред Даймондс»
- 23 июня (Группа B): «Сиэтл Саундерс» — ПСЖ
- 26 июня (Группа E): «Интер» Милан — «Ривер Плейт»
«Роуз Боул»
Место: Пасадина, штат Калифорния;
Вместимость: 88,5 тыс. мест;
Расписание матчей:
- 15 июня (Группа B): ПСЖ — «Атлетико Мадрид»
- 18 июня (Группа E): «Монтеррей» — «Интернационале»
- 20 июня (Группа B): «Пари Сен-Жермен» — «Ботафого»
- 22 июня (Группа Е): «Ривер Плейт» — «Монтеррей»
- 23 июня (Группа В): «Атлетико Мадрид» — «Ботафого»
- 26 июня (Группа E): «Урава Ред Даймондс» — «Монтеррей»
«Ти-кью-эл Стэдиум»
Место: Цинциннати, штат Огайо;
Вместимость: 26 тыс. мест;
Расписание матчей:
- 15 июня (Группа C): «Бавария» Мюнхен — «Окленд Сити»
- 18 июня (Группа H): «Пачука» — «Ред Булл Зальцбург»
- 21 июня (Группа F): «Мамелоди Сандаунз» — «Боруссия Дортмунд»
- 25 июня (Группа F): «Боруссия Дортмунд» — «Ульсан Хендэ»
«Банк оф Америка Стэдиум»
Место: Шарлотта, штат Северная Каролина;
Вместимость: 75 тыс. мест;
Расписание матчей:
- 22 июня (Группа H): «Реал Мадрид» — «Пачука»
- 24 июня (Группа С): «Бенфика» — «Бавария»
- 28 июня (1/8 финала): 1С — 2D
- 30 июня (1/8 финала): 1E — 2 F
«Мерседес-Бенц Стэдиум»
Место: Атлант, штат Джорджия;
Вместимость: 75 тыс. мест;
Расписание матчей:
- 16 июня (Группа D): «Челси» — «Лос-Анджелес»
- 19 июня (Группа A): «Интер Майами» — «Порту»
- 23 июня (Группа G): «Манчестер Сити» — «Аль-Айн»
- 29 июня (1/8 финала): 1B — 2A
- 1 июля (1/8 финала): 1 F — 2E
- 5 июля — 1/4 финала
«Хард Рок Стэдиум»
Место: Майами-Гарденс, штат Флорида
Вместимость: 65 тыс. мест
Расписание матчей:
- 15 июня (Группа A): «Аль-Ахли» — «Интер Майами»
- 17 июня (Группа C): «Бока Хуниорс» — «Бенфика»
- 18 июня (Группа Н): «Реал Мадрид» — «Аль-Хиляль»
- 21 июня (Группа C): «Бавария» — «Бока Хуниорс»
- 24 июня (Группа А): «Интер Майами» — «Палмейрас»
- 25 июня (Группа F): «Мамелоди Сандаунз» — «Флуминенсе»
- 29 июня (1/8 финала): 1D — 2С
- 1 июля (1/8 финала): 1H — 2G
«Геодис Парк»
Место: Нэшвилл, штат Теннесси;
Вместимость: 30 тыс. мест;
Расписание матчей:
- 21 июня (Группа D): «Лос-Анджелес» — «Эсперанс Тунис»
- 24 июня (Группа C): «Окленд Сити» — «Бока Хуниорс»
- 27 июня (Группа Н): «Аль-Хиляль» — «Пачука»
«Интер-энд-Ко Стэдиум»
Место: Орландо, штат Флорида;
Вместимость: 25 тыс. мест;
Расписание матчей:
- 18 июня (Группа F): «Ульсан Хендэ» — «Мамелоди Сандаунз»
- 20 июня (Группа C): «Бенфика» — «Окленд Сити»
«Кэмпинг Уорлд Стэдиум»
Место: Орландо, штат Флорида;
Вместимость: 65 тыс. мест;
Расписание матчей:
- 25 июня (Группа D): «Лос-Анджелес/Америка» — «Фламенго»
- 26 июня (Группа G): «Ювентус» — «Манчестер Сити»
- 1 июля (1/8 финала): 1G — 2H
- 5 июля — 1/4 финала
«Метлайф-стэдиум»
Место: Ист-Рутерфорде, штат Нью-Джерси;
Вместимость: 82,5 тыс. мест;
Расписание матчей:
- 16 июня (Группа A): «Палмейрас» — «Порту»
- 17 июня (Группа F): «Флуминенсе» — «Боруссия Дортмунд»
- 19 июня (Группа А): «Палмейрас» — «Аль-Ахли»
- 22 июня (Группа F): «Флуминенсе» — «Ульсан Хендэ»
- 24 июня (Группа А): «Порту» — «Аль-Ахли»
- 4 июля — 1/4 финала
- 8 июля — полуфинал
- 9 июля — полуфинал
- 13 июля — финал
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