Умер экс-капитан хоккейной «Сибири» Евгений Тютиков

Ему было 58 лет. Защитник отыграл в составе «Сибири» 13 сезонов

Евгений Тютиков (Фото: hcsibir.ru)

Бывший капитан «Сибири» Евгений Тютиков скончался в возрасте 58 лет. Об этом сообщается на сайте новосибирского клуба КХЛ.

Причина его смерти не уточняется.

Тютиков является воспитанником «Сибири», был капитаном команды, всего в составе клуба провел 13 сезонов.

Защитник является серебряным призером хоккейного турнира зимней Универсиады 1991 года. Кроме «Сибири» Тютиков играл за СКА (Новосибирск), «Автомобилист» (Караганда), московский «Спартак» на Кубке Шпенглера-1989 и магнитогорский «Металлург».

После завершения карьеры работал тренером в ДЮСШ «Сибирь» и в хабаровском «Амуре» (2007–2010).