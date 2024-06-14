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Евро-2024 ,  
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Как выглядят стадионы чемпионата Европы. Фотогалерея

Главный стадион Олимпиады 1936 года примет решающие матчи Евро
Сюжет
Евро-2024
Чемпионат Европы 2024 года пройдет в десяти городах Германии. Какие стадионы примут Евро — в материале «РБК Спорт»
Фото: Maja Hitij / Getty Images
Фото: Maja Hitij / Getty Images

Чемпионат Европы 2024 года пройдет с 14 июня по 14 июля в десяти городах Германии: Берлине, Кельне, Франкфурте-на-Майне, Гельзенкирхене, Дюссельдорфе, Гамбурге, Лейпциге, Мюнхене, Штутгарте и Дортмунде.

«Олимпиаштадион» (Берлин)

Олимпийский стадион
Олимпийский стадион
(Фото: Maja Hitij / Getty Images)

Вместимость стадиона: 71 тыс.

Какие турниры стадион принимал: три матча мундиаля 1974-го, шесть игр чемпионата мира по футболу 2006 года, в том числе и финал, также финал Лиги чемпионов 2015 года.

В 1936-м году состоялась церемония Открытия Олимпиады, а также прошли соревнования по гандболу, конному спорту, легкой атлетике, поло, футболу и хоккею на траве.

Матчи Евро-2024:

15.06: Испания — Хорватия (19:00 по московскому времени)
21.06: Польша — Австрия (19:00)
25.06: Нидерланды — Австрия (19:00)
29.06: 1/8 финала — 2A против 2B (19:00)
06.07: Четвертьфинал (22:00)
14.07: Финал (22:00)

«Кёльн Штадиум» (Кёльн)

Кёльн Стэдиум
Кёльн Стэдиум
(Фото: Christof Koepsel / Getty Images)

Вместимость стадиона: 43 тыс.

Какие турниры стадион принимал: финал Лиги Европы 2020 года

Матчи Евро-2024:

15.06: Венгрия — Швейцария (16:00)
19.06: Шотландия — Швейцария (22:00)
22.06: Бельгия — Румыния (22:00)
25.06: Англия — Словения (22:00)
30.06: 1/8 финала — 1B против 3A/D/E/F (22:00)

«БВБ-Штадион» (Дортмунд)

&laquo;BVB-Стадион&raquo;
«BVB-Стадион»
(Фото: Christof Koepsel / Getty Images)

Вместимость стадиона: 62 тыс.

Какие турниры стадион принимал: четыре игры группового этапа чемпионата мира 1974-го года, шесть матчей ЧМ 2006-го года и финал Кубка УЕФА 2001 года

Матчи-2024:

15.06: Италия — Албания (22:00)
18.06: Турция — Грузия (19:00)
22.06: Турция — Португалия (19:00)
25.06: Франция — Польша (19:00)
29.06: 1/8 финала — 1A против 2C (22:00)
10.07: Полуфинал (22:00)

«Дюссельдорф Арена» (Дюссельдорф);

&laquo;Дюссельдорф Арена&raquo;
«Дюссельдорф Арена»
(Фото: Global Look Press)

Вместимость стадиона: 47 тыс.

Какие турниры стадион принимал: матчи группового этапа чемпионата Европы 1988 года

Матчи Евро-2024:

17.06: Австрия — Франция (22:00)
21.06: Словакия — Украина (16:00)
24.06: Албания — Испания (22:00)
01.07: 1/8 финала — 2D vs 2E (19:00)
06.07: Четвертьфинал (19:00)

«Франкфурт Арена» (Франкфурт-на-Майне);

&laquo;Франкфурт Арена&raquo;
«Франкфурт Арена»
(Фото: Global Look Press)

Вместимость стадиона: 47 тыс.

Какие турниры стадион принимал: финал Кубка УЕФА среди женщин 2002 года, четвертьфинал чемпионата мира 2006 года

Матчи Евро-2024:

17.06: Бельгия — Словакия (19:00)
20.06: Дания — Англия (19:00)
23.06: Швейцария — Германия (22:00)
26.06: Словакия — Румыния (19:00)
01.07: 1/8 финала — 1F против 3A/B/C (22:00)

«Ауфшальке» (Гельзенкирхен)

&laquo;Арена АуфШальке&raquo;
«Арена АуфШальке»
(Фото: Christof Koepsel / Getty Images)

Вместимость стадиона: 50 тыс.

Какие турниры стадион принимал: финал Лиги чемпионов УЕФА 2004 года, четвертьфинал чемпионата мира 2006 года

Матчи Евро-2024:

16.06: Сербия — Англия (22:00)
20.06: Испания — Италия (22:00)
26.06: Грузия — Португалия (22:00)
30.06: 1/8 финала — 1C против 3D/E/F (19:00)

«Фолькспаркштадион» (Гамбург)

&laquo;Фолькспаркштадион&raquo;
«Фолькспаркштадион»
(Фото: Cathrin Mueller / Getty Images)

Вместимость стадиона: 49 тыс.

Какие турниры стадион принимал: финал Лиги Европы 2010 года, четвертьфинал чемпионата мира 2006 года

Матчи Евро-2024:

16.06: Польша — Нидерланды (16:00)
19.06: Хорватия — Албания (16:00)
22.06: Грузия — Чехия (16:00)
26.06: Чехия — Турция (22:00)
05.07: Четвертьфинал (22:00)

«Лейпциг Штадиум» (Лейпциг)

Стадион &laquo;Лейпциг&raquo;
Стадион «Лейпциг»
(Фото: Maja Hitij / Getty Images)

Вместимость стадиона: 40 тыс.

Какие турниры стадион принимал: групповой этап чемпионата мира 2006 года и раунд из 16 игр

Матчи Евро-2024:

18.06: Португалия — Чехия (22:00)
21.06: Нидерланды — Франция (22:00)
24.06: Хорватия — Италия (22:00)
02.07: 1/8 финала — 1D против 2F (22:00)

«Мюнхен Арена» (Мюнхен)

&laquo;Альянц-Арена&raquo;

Вместимость стадиона: 66 тыс.

Какие турниры стадион принимал: финал Лиги чемпионов УЕФА 2012 года, четвертьфинал чемпионата Европы-2020

Матчи Евро-2024:

14.06: Германия — Шотландия (22:00)
17.06: Румыния — Украина (16:00)
20.06: Словения — Сербия (16:00)
25.06: Дания — Сербия (22:00)
02.07: 1/8 финала — 1E против 3A/B/C/D (19:00)
09.07: Полуфинал (22:00)

«Штутгарт Арена» (Штутгарт).

&laquo;Штутгарт Арена&raquo;
«Штутгарт Арена»
(Фото: Alexander Hassenstein / Getty Images)

Вместимость стадиона: 51 тыс.

Какие турниры стадион принимал: финал Кубка европейских чемпионов 1998 года, матч плей-офф за третье место чемпионата мира 2006 года

Матчи Евро-2024:

16.06: Словения — Дания (19:00)
19.06: Германия — Венгрия (19:00)
23.06: Шотландия — Венгрия (22:00)
26.06: Украина — Бельгия (19:00)
05.07: Четвертьфинал (19:00)

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Авторы
Теги
Альвина Цаканян
Футбол Чемпионат Европы Евро-2024

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Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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