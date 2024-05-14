Форвард «Каролины» Кузнецов принес победу над «Рейнджерс» в матче плей-офф НХЛ

Кузнецов повторил достижение Овечкина и принес победу над «Рейнджерс»

Российский форвард «Каролины» Евгений Кузнецов забросил победную шайбу и был признан первой звездой матча против «Рейнджерс»

Евгений Кузнецов (Фото: Reuters)

«Каролина Харрикейнз» в гостях обыграла «Нью-Йорк Рейнджерс» в пятом матче серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 4:1.

У «Каролины» заброшенными шайбами отметились Джордан Стаал (44-я минута), Евгений Кузнецов (47), Джордан Мартинук (50) и Мартин Нечас (57). В составе «Рейнджерс» отличился Джейкоб Труба (27).

Российский нападающий Евгений Кузнецов забросил шайбу, которая помогла «Каролине» повести в счете и выиграть встречу, избежав вылета из плей-офф. Этот матч с победной шайбой стал третьим в карьере россиянина, в котором команда находилась под угрозой вылета.

Кузнецов стал шестым среди действующих хоккеистов, на счету которых минимум три такие игры. У Александра Овечкина, Кори Перри, Патрика Кейна и Криса Крайдера — по три, а у Джо Павелски четыре таких матча.

Также Кузнецов был признан первой звездой матча. Второй и третьей звездами стали его одноклубники Стаал и Мартинук, которые также отметились одной заброшенной шайбой.

Защитник «Каролины» Дмитрий Орлов отметился результативной передачей в эпизоде с заброшенной шайбой Стаала. Форвард «Харрикейнз» Андрей Свечников и нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин не набрали очков в матче.

Счет в серии до четырех побед стал 3–2 в пользу «Рейнджерс». Следующая встреча противостояния состоится 17 мая.