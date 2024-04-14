Гол Месси дальним ударом помог «Интер Майами» победить впервые за 6 игр
Аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси забил гол с 23 метров в победной встрече со «Спортинг Канзас-Сити» в MLS и помог своей команде выиграть первый матч в турнире с середины марта.
Матч прошел в Канзас-Сити при рекордной для регулярного сезона аудитории 72 610 зрителей и завершился со счетом 2:3.
Месси поучаствовал в первом голе Диего Гомеса на 18-й минуте, а в начале второго тайма отправил мяч в ворота из-за пределов штрафной. Победный гол «Интер Майами» забил Луис Суарес (71).
Всего на счету Месси в этом сезоне семь голов и четыре передачи во всех турнирах.
В Канзас-Сити аргентинец, восстановившийся после травмы бедра, впервые вышел в старте в MLS со 2 марта.
«Интер Майами» прервал пятиматчевую безвыигрышную серию.