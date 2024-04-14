Гол Месси дальним ударом помог «Интер Майами» победить впервые за 6 игр

«Интер Майами» победил «Спортинг Канзас-Сити» по счетом 3:2 в матче с рекордным числом зрителей. Месси забил второй гол команды на 51-й минуте ударом из-за пределов штрафной, а также записал на свой счет передачу

Лионель Месси (Фото: Denny Medley / USA Today Sports / Reuters)

Аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси забил гол с 23 метров в победной встрече со «Спортинг Канзас-Сити» в MLS и помог своей команде выиграть первый матч в турнире с середины марта.

Видео: ESPN

Матч прошел в Канзас-Сити при рекордной для регулярного сезона аудитории 72 610 зрителей и завершился со счетом 2:3.

Месси поучаствовал в первом голе Диего Гомеса на 18-й минуте, а в начале второго тайма отправил мяч в ворота из-за пределов штрафной. Победный гол «Интер Майами» забил Луис Суарес (71).

Всего на счету Месси в этом сезоне семь голов и четыре передачи во всех турнирах.

В Канзас-Сити аргентинец, восстановившийся после травмы бедра, впервые вышел в старте в MLS со 2 марта.

«Интер Майами» прервал пятиматчевую безвыигрышную серию.