Капризов обновил два рекорда «Миннесоты» и стал третьей звездой дня в НХЛ

Капризов установил два клубных рекорда и стал третьей звездой дня в НХЛ

«Миннесота» победила «Сан-Хосе» со счетом 6:2, у Капризова два гола и передача. Он лучший игрок в истории клуба по голам в большинстве и матчам с тремя очками за один сезон. В тройку звезд дня также вошли Роман Йоси и Шон Монахан

Кирилл Капризов (Фото: Isaiah J. Downing / USA Today Sports / Reuters)

Российский нападающий «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов был признан третьей звездой игрового дня в НХЛ, сделав дубль и передачу в победном матче с «Сан-Хосе Шаркс» (6:2). Об этом сообщила пресс-служба турнира.

В этом матче Капризов в десятый раз в сезоне забросил больше одной шайбы и повторил клубный рекорд Мариана Габорика, установленный в сезоне 2007/08.

Также россиянин обновил принадлежавшие ему рекорды «Миннесоты» по числу матчей с тремя очками за сезон (11) и по голам в большинстве в одном чемпионате (18).

Видео: Sportsnet

Всего на счету уроженца Новокузнецка 44 гола и 49 передач в 73 играх сезона.

Лучшим игроком дня стал швейцарский защитник «Нэшвилл Предаторз» Роман Йоси, у которого два гола и две передачи в игре с «Коламбус Блю Джекетс» (6:4).

В тройку лучших также вошел канадский нападающий «Виннипег Джетс» Шон Манахан — у него дубль и передача против «Колорадо Эвеланш» (7:0).