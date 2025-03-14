СКА выиграл четвертый матч подряд в КХЛ
Петербургский СКА обыграл «Сочи» со счетом 2:0 в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.
Шайбы забросили Сергей Толчинский (8-я минута) и Михаил Григоренко (29).
19-летний голкипер СКА Егор Заврагин четвертый раз в сезоне сыграл «на ноль».
СКА выиграл четвертый матч подряд, «Сочи» потерпел восьмое поражение кряду.
Петербургский клуб набрал 79 очков в 65 матчах и занимает шестое место в Западной конференции. «Сочи» с 45 очками в 64 встречах расположился на последней, 11-й строчке.
В следующем матче СКА 18 марта в гостях сыграет с челябинским «Трактором», «Сочи» 16 марта на выезде встретится с екатеринбургским «Автомобилистом».
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