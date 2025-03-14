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В «Ростове» опровергли информацию о возможной смене владельца

В «Ростове» опровергли информацию, что Иван Саввиди станет владельцем клуба
Журналист Иван Карпов ранее 14 марта сообщил, что Иван Саввиди станет новым владельцем клуба. Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин назвал это сплетнями и лживой информаций
Фото: ФК «Ростов»
Фото: ФК «Ростов»

Информация о том, что новым владельцем «Ростова» может стать бизнесмен Иван Саввиди, не соответствует действительности, заявил «РБ Спорт» спортивный директор футбольного клуба Алексей Рыскин.

«Это не соответствует действительности. Об этом ранее говорил и президент клуба Арташес Арутюнянц. Неприятно, что накануне южного дерби с «Краснодаром» в медиа появляются сплетни и лживая информация», — сказал Рыскин.

Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что в «Ростове» летом сменятся руководство и главный тренер, а Арутюнянц передаст свои акции Саввиди.

Бизнесмен уже был президентом «Ростова» с 2002 по 2005 год. Сейчас он владеет греческим ПАОКом.

«Ростов» сейчас занимает седьмое место в Российской премьер-лиге (РПЛ), набрав в 20 турах 30 очков. В 21-м туре 16 марта «Ростов» примет «Краснодар», лидера РПЛ.

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Футбол ФК Ростов Иван Саввиди
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