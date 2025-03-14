 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

ЦСК ВВС сообщил о домашнем аресте гендиректора по делу о вымогательстве

Гендиректора ХК ЦСК ВВС поместили под домашний арест по делу о вымогательстве
В самарском клубе ВХЛ заявили, что, по мнению стороны защиты, все произошло из-за конфликта клуба с отдельно взятым хоккеистом Владимиром Серовым и его родителями
Юрий Ковтун
Юрий Ковтун (Фото: телеграм-канал ХК ЦСК ВВС)

Генеральный директор хоккейного клуба ЦСК ВВС Юрий Ковтун находится под домашним арестом. Об этом самарская команда, выступающая во Всероссийской хоккейной лиге (ВХЛ), сообщила в своем телеграм-канале.

Ранее 14 марта телеграм-канал Baza сообщил, что Ковтун и бывший главный тренер самарского клуба Юрий Мордвинцев были задержаны за вымогательство денег у хоккеиста. Отмечалось, что, по версии следствия, Ковтун требовал от защитника клуба Владимира Серова 80 тыс. руб. за постоянную игровую практику в основе.

В ЦСК ВВС отметили, что правоохранительные органы проводят проверку для выяснения всех обстоятельств дела.

«По мнению стороны защиты, произошедшее является причиной конфликта клуба с отдельно взятым хоккеистом Владимиром Серовым и его родителями, которые пытаются истолковать обстоятельства двухлетней давности в искаженной форме и представить их как факты вымогательства. Однако в распоряжении защиты имеются доказательства, опровергающие обвинения хоккеиста», — говорится в сообщении клуба.

РБК обратился за комментарием в СК Самарской области.

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

«Мы провели очень хорошие и продуктивные переговоры с Путиным» — Трамп

Путин назвал условие прекращения боевых действий

ЕС исключил из санкционных списков министра и несколько бизнесменов

Лукашенко заявил, что объединения России и Белоруссии в ближайшее время не произойдет

«Орешник» скоро поступит на вооружение белорусской армии

Собянин рассказал об изменениях в «Лужниках»

Квартиры до ₽5 млн: что можно купить за такую сумму в Москве

Где и сколько в России редкоземельных металлов. Инфографика

Apple внедрит новую функцию в AirPods

Как изменятся ПДД для самокатов

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей
Материалы по теме
Вице-губернатор возглавил совет директоров самарских «Крыльев Советов»
Спорт
В КХЛ определилась первая пара соперников по плей-офф
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 15 марта
EUR ЦБ: 93,61 (-0,65) Инвестиции, 17:45 Курс доллара на 15 марта
USD ЦБ: 85,57 (-1,05) Инвестиции, 17:45
Рубио назвал встречу Путина и Уиткоффа позитивной и продуктивнойПолитика, 20:00
Главреда «Вечерних ведомостей» снова арестовали на 14 сутокПолитика, 19:53
Рубио заявил об улучшении положения на переговорах по урегулированиюПолитика, 19:51
СК проверит данные о побоях первоклассницы учительницей в ЛипецкеОбщество, 19:49
Путин ответил на призыв Трампа пощадить бойцов ВСУ в Курской области⁠Политика, 19:45
Токаев призвал к объективной оценке советского прошлогоПолитика, 19:42
Матч Российской премьер-лиги назвали «Кубком эль-пластико»Спорт, 19:29
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
После стрельбы у детсада в Новой Москве завели дело о хулиганствеГород, 19:23
Лукашенко заявил, что Путину «тайком» звонили с УкраиныПолитика, 19:10
«Русал» поэтапно купит 50% глиноземного завода в ИндииБизнес, 19:08
ЦСК ВВС сообщил о домашнем аресте гендиректора по делу о вымогательствеСпорт, 19:05
В «Нафтогазе» назвали серьезными повреждения мощностей для добычи газаПолитика, 19:05
Рейс Сочи — Москва вернулся на стоянку из-за сработавшей сигнализацииОбщество, 19:04
Зеленский отреагировал на убийство националиста Ганула в ОдессеПолитика, 18:59