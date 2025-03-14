Гендиректора ХК ЦСК ВВС поместили под домашний арест по делу о вымогательстве

ЦСК ВВС сообщил о домашнем аресте гендиректора по делу о вымогательстве

В самарском клубе ВХЛ заявили, что, по мнению стороны защиты, все произошло из-за конфликта клуба с отдельно взятым хоккеистом Владимиром Серовым и его родителями

Юрий Ковтун (Фото: телеграм-канал ХК ЦСК ВВС)

Генеральный директор хоккейного клуба ЦСК ВВС Юрий Ковтун находится под домашним арестом. Об этом самарская команда, выступающая во Всероссийской хоккейной лиге (ВХЛ), сообщила в своем телеграм-канале.

Ранее 14 марта телеграм-канал Baza сообщил, что Ковтун и бывший главный тренер самарского клуба Юрий Мордвинцев были задержаны за вымогательство денег у хоккеиста. Отмечалось, что, по версии следствия, Ковтун требовал от защитника клуба Владимира Серова 80 тыс. руб. за постоянную игровую практику в основе.

В ЦСК ВВС отметили, что правоохранительные органы проводят проверку для выяснения всех обстоятельств дела.

«По мнению стороны защиты, произошедшее является причиной конфликта клуба с отдельно взятым хоккеистом Владимиром Серовым и его родителями, которые пытаются истолковать обстоятельства двухлетней давности в искаженной форме и представить их как факты вымогательства. Однако в распоряжении защиты имеются доказательства, опровергающие обвинения хоккеиста», — говорится в сообщении клуба.

РБК обратился за комментарием в СК Самарской области.