ЦСК ВВС сообщил о домашнем аресте гендиректора по делу о вымогательстве
Генеральный директор хоккейного клуба ЦСК ВВС Юрий Ковтун находится под домашним арестом. Об этом самарская команда, выступающая во Всероссийской хоккейной лиге (ВХЛ), сообщила в своем телеграм-канале.
Ранее 14 марта телеграм-канал Baza сообщил, что Ковтун и бывший главный тренер самарского клуба Юрий Мордвинцев были задержаны за вымогательство денег у хоккеиста. Отмечалось, что, по версии следствия, Ковтун требовал от защитника клуба Владимира Серова 80 тыс. руб. за постоянную игровую практику в основе.
В ЦСК ВВС отметили, что правоохранительные органы проводят проверку для выяснения всех обстоятельств дела.
«По мнению стороны защиты, произошедшее является причиной конфликта клуба с отдельно взятым хоккеистом Владимиром Серовым и его родителями, которые пытаются истолковать обстоятельства двухлетней давности в искаженной форме и представить их как факты вымогательства. Однако в распоряжении защиты имеются доказательства, опровергающие обвинения хоккеиста», — говорится в сообщении клуба.
РБК обратился за комментарием в СК Самарской области.
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