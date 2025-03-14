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ЦСКА продлил контракт с футболистом молодежной сборной России

ЦСКА продлил контракт с защитником молодежной сборной России Матвеем Лукиным
Новое соглашение с 20-летним защитником Матвеем Лукиным подписано по системе «2+2»
Матвей Лукин
Матвей Лукин (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

ЦСКА продлил контракт с защитником Матвеем Лукиным. Об этом сообщается на сайте московского клуба.

Новое соглашение с 20-летним футболистом подписано по системе «2+2».

Лукин — воспитанник академии ЦСКА, за которую выступал с пяти лет, и долгое время был капитаном команды 2004 года рождения. За основу защитник провел 28 матчей.

В нынешнем сезоне на счету Лукина 14 игр за ЦСКА во всех турнирах и два гола.

Лукин выступает за молодежную сборную России.

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