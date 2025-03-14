ЦСКА продлил контракт с футболистом молодежной сборной России
ЦСКА продлил контракт с защитником Матвеем Лукиным. Об этом сообщается на сайте московского клуба.
Новое соглашение с 20-летним футболистом подписано по системе «2+2».
Лукин — воспитанник академии ЦСКА, за которую выступал с пяти лет, и долгое время был капитаном команды 2004 года рождения. За основу защитник провел 28 матчей.
В нынешнем сезоне на счету Лукина 14 игр за ЦСКА во всех турнирах и два гола.
Лукин выступает за молодежную сборную России.
Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».
«Мы провели очень хорошие и продуктивные переговоры с Путиным» — Трамп
Путин назвал условие прекращения боевых действий
Где сбили беспилотники в Москве и Подмосковье. Карта
Путин принял спецпосланника Трампа в Кремле
Протестующие ворвались в Trump Tower
Путин поблагодарил Трампа за усилия по урегулированию российско-украинского конфликта
Что сказал Путин о готовности к перемирию
Где и сколько в России редкоземельных металлов. Инфографика
Российские компании сокращают премирование сотрудников
Как изменятся ПДД для самокатов
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов