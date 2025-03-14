Илья Ковальчук задумался над проведением прощального матча

Последним клубом олимпийского чемпиона Пхёнчхана был «Спартак», который он покинул по завершении прошлого сезона

Илья Ковальчук (Фото: Михаил Синицын / ТАСС)

Бывший хоккеист московского «Спартака», олимпийский чемпион Пхёнчхана Илья Ковальчук подумает над проведением прощального матча. Об этом он заявил ТАСС.

«Может быть, мы что-то сделаем, я подумаю. Это может быть связано с благотворительностью, совместим приятное с полезным», — сказал 41-летний Ковальчук.

Хоккеист добавил, что его профессиональная карьера, скорее всего, подошла к концу. «Но я много раз уже говорил, что занимаюсь каждый день, играю в хоккей даже чаще, чем когда им занимался профессионально. Конечно, хоккей из моей жизни никогда не уйдет. Я им занимаюсь всю жизнь», — рассказал Ковальчук.

В прошлом сезоне Ковальчук вернулся в КХЛ и набрал 8 (4+4) очков в 20 матчах регулярного чемпионата за «Спартак». В плей-офф форвард сыграл лишь в пяти из 11 матчей и не отметился результативными действиями.

Ковальчук выступал за «Спартак» в 1999–2001 годах, до отъезда в НХЛ. До возвращения в московский клуб он не выходил на лед с апреля 2021 года, когда завоевал Кубок Гагарина в составе «Авангарда».

Ковальчук трижды брал Кубок Гагарина (в том числе с СКА в 2015 и 2017 годах), он также олимпийский чемпион Пхёнчхана и двукратный чемпион мира в составе сборной России. В НХЛ Ковальчук играл за «Атланту», «Нью-Джерси», «Лос-Анджелес», «Монреаль» и «Вашингтон», получал призы лучшему новичку и лучшему снайперу сезона, три раза играл в Матчах звезд.