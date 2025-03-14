Петросяна отчислили из UFC после трех поражений подряд
Российско-армянский боец Армен Петросян покинул UFC. Об этом сообщается на сайте UFC Roster Watch, который отслеживает бойцов на контракте с промоушеном.
34-летний Петросян, выступающий под флагом Армении, в последнем поединке 8 марта уступил бразильцу Брунну Феррейре, он сдался после болевого приема во втором раунде.
Петросян, выступавший в UFC c февраля 2022 года, потерпел уже три поражения подряд, в том числе в октябре 2024-го уступил россиянину Шарабутдину Магомедову (Шаре Буллету).
Всего Петросян провел 14 боев в ММА, одержав девять побед и потерпев пять поражений.
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