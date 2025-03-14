Петросяна отчислили из UFC после трех поражений подряд

Армен Петросян в последнем поединке 8 марта уступил бразильцу Брунно Феррейре во втором раунде

Армен Петросян (Фото: Ian Maule / Getty Images)

Российско-армянский боец Армен Петросян покинул UFC. Об этом сообщается на сайте UFC Roster Watch, который отслеживает бойцов на контракте с промоушеном.

34-летний Петросян, выступающий под флагом Армении, в последнем поединке 8 марта уступил бразильцу Брунну Феррейре, он сдался после болевого приема во втором раунде.

Петросян, выступавший в UFC c февраля 2022 года, потерпел уже три поражения подряд, в том числе в октябре 2024-го уступил россиянину Шарабутдину Магомедову (Шаре Буллету).

Всего Петросян провел 14 боев в ММА, одержав девять побед и потерпев пять поражений.