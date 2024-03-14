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Украинская теннисистка обыграла вторую россиянку на крупном турнире в США

Украинская теннисистка Костюк обыграла вторую россиянку на крупном турнире
После матча соперницы не пожали руки из-за отказа украинки Марты Костюк, которая ранее призвала исключить россиянок из турнира
Марта Костюк
Марта Костюк (Фото: Global Look Press)

Российская теннисистка Анастасия Потапова проиграла украинке Марте Костюк со счетом 0:6, 5:7 в четвертьфинале турнира WTA-1000 в американском Индиан-Уэллсе (штат Калифорния).

Костюк имеет 31-й номер посева, Потапова — 28-й. После матча соперницы не пожали руки из-за отказа украинки.

Костюк обыграла вторую россиянку подряд. В предыдущем раунде она прошла Анастасию Павлюченкову. Потапова была последней россиянкой на турнире.

Костюк впервые пробилась в полуфинал турнира серии WTA-1000. В следующем раунде она сыграет с победительницей матча Ига Свёнтек (1) — Каролин Возняцки.

Общий фонд турнира превышает $9,2 млн. Действующая победительница Елена Рыбакина (Казахстан) снялась с турнира из-за болезни. Из россиянок победительницами становились Мария Шарапова (2006, 2013), Вера Звонарева (2009) и Елена Веснина (2017).

Серия WTA-1000 уступает по престижности только «Большому шлему» и Итоговому турниру.

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