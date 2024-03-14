 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Овечкин отметился двумя историческими достижениями в НХЛ

Овечкин отличился в матче НХЛ и вышел на 14-е место по очкам в истории лиги
Форвард Александр Овечкин отметился одной голевой передачей в матче против «Эдмонтон Ойлерз». Россиянин набрал 1534-е очко в лиге, по этому показателю он вышел на чистое 14-е место
Александр Овечкин
Александр Овечкин (Фото: Chris Williams/Icon Sportswire / Global look press)

«Эдмонтон Ойлерз» разгромил «Вашингтон Кэпиталз» со счетом 7:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей хет-триком отметился Зак Хайман, еще по шайбе забросили Леон Драйзайтль, Коннор Макдэвид, Уоррен Фёгеле и Коннор Браун. У «Вашингтона» отличились Иван Мирошниченко и Коннор Макмайкл.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин отметился голевой передачей. Таким образом, за карьеру в регулярных чемпионатах он набрал 1534 (840 шайб + 694 результативные передачи) очка в лиге. По этому показателю он вышел на чистое 14-е место, обойдя канадского форварда Марка Рекки. Рекордсменом лиги является канадский нападающий Уэйн Гретцки, в активе которого 2857 очко.

Для Овечкина данная встреча стала 1407‑й в регулярных чемпионатах НХЛ. Он сравнялся с 63‑летним Дейлом Хантером и теперь делит с ним 40‑е место по количеству сыгранных матчей за всю историю лиги.

Овечкин — один из самых успешных хоккеистов в истории игры. В активе российского форварда — девять титулов «Морис Ришар Трофи» (лучший по заброшенным шайбам в сезоне), а также по три «Харт Трофи» (лучший игрок сезона по версии журналистов) и «Тед Линдсей Эворд» (лучший игрок сезона по версии профсоюза), один «Конн Смайт Трофи» (награда MVP плей-офф Кубка Стэнли), один «Арт Росс Трофи» (награда лучшему игроку по системе «гол плюс пас») и один «Колдер Трофи» (лучший новичок лиги).

Кредит наличными от ВТБ на цели личные!

Кредит наличными от ВТБ
 

Оформить заявку

На цели личные!
 

Оформить заявку

Решение от 2 минут
 

Оформить заявку

От 5000 до 40 млн руб.
 

Оформить заявку

ВТБ. Всё получится!
 

Оформить заявку

Кредит наличными от ВТБ
 

Оформить заявку

ВТБ. Всё получится!
 

Оформить заявку

Реклама. Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000. 0+

Авторы
Теги
Персоны
Грант Гетадарян Грант Гетадарян
Вашингтон Кэпиталз Александр Овечкин НХЛ Эдмонтон Ойлерз
Александр Овечкин фото

Александр Овечкин

хоккеист, капитан «Вашингтон Кэпиталз»
17 сентября 1985 года
Материалы по теме
Макдэвид назвал Овечкина величайшим бомбардиром НХЛ всех времен
Спорт
Овечкин прервал пятиматчевую результативную серию в НХЛ
Спорт
Клуб Овечкина обменял Кузнецова в «Каролину»
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 марта
EUR ЦБ: 100,19 (+0,83) Инвестиции, 13 мар, 16:42 Курс доллара на 14 марта
USD ЦБ: 91,54 (+0,66) Инвестиции, 13 мар, 16:42
Лавров предложил импортозаместить гимн студентов «Гаудеамус» Политика, 13:17
Кремль объяснил слова Путина о готовности к ядерной войне Политика, 13:17
Умная планировка: что это такое и почему актуально для любой квартиры РБК и ПИК, 13:11
Какие драйверы роста для российской экономики становятся сегодня ключевым Отрасли, 13:10
Росгвардия вступила в бой с диверсантами на границе с Украиной Политика, 13:02
В американских штатах Канзас и Миссури выпал «гориллий град» Общество, 13:01
«Распадская» накопила солидную денежную подушку. Что это даст инвесторам Pro, 12:58
РБК Диалоги с Татьяной Бакальчук и Ольгой Наумовой
Не только женский бизнес: новые идеи, управление, масштабирование
Участвовать
Пашинян заявил о стремлении Армении развивать отношения с ЕС Политика, 12:56
В прокуратуре заявили, что не уверены в экстрадиции Промеса из ОАЭ Спорт, 12:52
Пашинян заявил о наличии политической воли для углубления отношений с ЕС Политика, 12:52
В Курской области объявили опасность атаки дронов Политика, 12:48
Медведев описал российскую «формулу мира» по Украине Политика, 12:47
Как преодолеть инертность сотрудников и сделать их генераторами перемен Pro, 12:47
Аналитики предупредили о возможности скорого падения курса биткоина Крипто, 12:40