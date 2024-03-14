Овечкин отметился двумя историческими достижениями в НХЛ

Овечкин отличился в матче НХЛ и вышел на 14-е место по очкам в истории лиги

Форвард Александр Овечкин отметился одной голевой передачей в матче против «Эдмонтон Ойлерз». Россиянин набрал 1534-е очко в лиге, по этому показателю он вышел на чистое 14-е место

Александр Овечкин (Фото: Chris Williams/Icon Sportswire / Global look press)

«Эдмонтон Ойлерз» разгромил «Вашингтон Кэпиталз» со счетом 7:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей хет-триком отметился Зак Хайман, еще по шайбе забросили Леон Драйзайтль, Коннор Макдэвид, Уоррен Фёгеле и Коннор Браун. У «Вашингтона» отличились Иван Мирошниченко и Коннор Макмайкл.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин отметился голевой передачей. Таким образом, за карьеру в регулярных чемпионатах он набрал 1534 (840 шайб + 694 результативные передачи) очка в лиге. По этому показателю он вышел на чистое 14-е место, обойдя канадского форварда Марка Рекки. Рекордсменом лиги является канадский нападающий Уэйн Гретцки, в активе которого 2857 очко.

Для Овечкина данная встреча стала 1407‑й в регулярных чемпионатах НХЛ. Он сравнялся с 63‑летним Дейлом Хантером и теперь делит с ним 40‑е место по количеству сыгранных матчей за всю историю лиги.

Овечкин — один из самых успешных хоккеистов в истории игры. В активе российского форварда — девять титулов «Морис Ришар Трофи» (лучший по заброшенным шайбам в сезоне), а также по три «Харт Трофи» (лучший игрок сезона по версии журналистов) и «Тед Линдсей Эворд» (лучший игрок сезона по версии профсоюза), один «Конн Смайт Трофи» (награда MVP плей-офф Кубка Стэнли), один «Арт Росс Трофи» (награда лучшему игроку по системе «гол плюс пас») и один «Колдер Трофи» (лучший новичок лиги).