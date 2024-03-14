Клуб Галицкого объявил о назначении нового тренера команды

Контракт с Мурадом Мусаевым заключен до конца нынешнего сезона. В прошлом тот работал с клубом в качестве главного тренера

Мурад Мусаев (Фото: Dmitry Golubovich / Global look press)

Главным тренером футбольного клуба «Краснодар» назначен Мурад Мусаев, сообщает пресс-служба клуба.

Контракт с 40-летним специалистом рассчитан до конца сезона.

Накануне клуб объявил об отставке главного тренера Владимира Ивича, который проработал с командой год. После зимнего перерыва «Краснодар» в двух матчах в РПЛ сыграл вничью и проиграл, лишившись первого места в турнирной таблице.

46-летний Ивич пришел в «Краснодар» в январе 2023 года. Сербский специалист стал лучшим тренером в истории клуба по средним набранным очкам за матч (1,9 очка) в РПЛ.

Мусаев находился в системе «Краснодара» с 2005 года, весной 2018-го был назначен исполняющим обязанности главного тренера команды. Официально стал главным тренером в 2020 году, а в апреле 2021-го покинул пост. С 2021 по 2024 год возглавлял азербайджанский «Сабах».