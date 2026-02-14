Глейхенгауз будет тренером Петросян на Олимпиаде
Тренер и хореограф Даниил Глейхенгауз, работающий в штабе Этери Тутберидзе, получил аккредитацию на Олимпийские игры 2026 года в Милане. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.
На аккредитации указано, что Глейхенгауз будет работать как тренер спортсмена в нейтральном статусе (AIN). Он поехал на Игры с 18-летней российской фигуристкой Аделией Петросян, которая выступит в соревнованиях одиночниц.
Ранее сообщалось, что Петросян провела заключительную тренировку в Москве перед вылетом на Олимпийские игры. Прибытие в Милан ожидается утром 15 февраля.
Петросян является трехкратной чемпионкой России и трехкратной победительницей финалов Гран-при России. Путевку на Олимпиаду она завоевала в сентябре 2025 года.
На Играх в Милане соревнования одиночниц начнутся 17 февраля. Петросян представит короткую программу под попурри песен Майкла Джексона, а произвольную — под танго Астора Пьяццолы Yo Soy Maria. Произвольные прокаты состоятся 19 февраля.
Глейхенгауз уже давно работает в группе Тутберидзе, он создавал программы для Евгении Медведевой, Алины Загитовой, Александры Трусовой, Анны Щербаковой и Камилы Валиевой.
