Олимпиада-2026⁠,
0

Олимпийской чемпионкой в скелетоне впервые в истории стала австрийка

Сюжет
Олимпиада-2026
Жанин Флок показала время 3 минуты 49,02 секунды. Серебряным призером стала немка Сюзанна Крехер, бронзу взяла ее соотечественница Жаклин Пфайфер
Янин Флок
Янин Флок (Фото: Richard Heathcote / Getty Images)

Австрийская скелетонистка Жанин Флок завоевала золото на Олимпийских играх в Италии.

После четырех попыток спортсменка показала время 3 минуты 49,02 секунды.

Серебряным призером стала немка Сюзанна Крехер (отставание 0,30 секунды), бронзу взяла ее соотечественница Жаклин Пфайфер (+0,44).

Флок стала первой в истории Олимпийских игр австрийкой, выигравшей медаль в скелетоне.

36-летняя Флок — трехкратный призер чемпионатов мира, четырехкратная чемпионка Европы (2014, 2016, 2019, 2025), трехкратная обладательница Кубка мира (2014/15, 2020/21, 2024/25).

Олимпиада-2026 завершится 22 февраля. Российские спортсмены в скелетоне не выступали.

Авторы
Теги
Екатерина Халимовская
скелетон Олимпиада-2026
