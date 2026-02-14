Уроженка Москвы выиграла «тысячник» WTA в Дохе в парном разряде
Представительница Казахстана Анна Данилина и сербка Александра Крунич стали победительницами турнира категории WTA 1000 в Дохе (Катар).
В финале они обыграли Се Шувэй из Тайваня и латвийку Елену Остапенко со счетом 0:6, 7:6 (7:3), 10:8.
Данилиной 30 лет, она родилась в Москве и до 2011 года представляла Россию. На счету теннисистки теперь 12 титулов на турнирах WTA в парном разряде. В 2023 году Данилина выиграла US Open вместе с финном Харри Хелиёваарой в миксте.
В парном рейтинге WTA Данилина сейчас занимает десятое место.
За победу в Дохе Данилина и Крунич получат $195 тыс. призовых и 1000 рейтинговых очков.
