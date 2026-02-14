 Перейти к основному контенту
Футбол Испания. Примера дивизион. Сезон 25/26 Реал Реал Сосьедад 1 1,3 x 5,7 2 8,5 Футбол Италия. Серия А. Сезон 25/26 Интер Милан Ювентус 1 2,08 x 3,3 2 4 Хоккей ОИ-2026. Милан и Кортина-д’Ампеццо. Мужчины Швеция Словакия 1 1,02 x 6,5 2 24 Хоккей ОИ-2026. Милан и Кортина-д’Ампеццо. Мужчины Германия Латвия 1 43 x 5,3 2 1,1 Хоккей ОИ-2026. Милан и Кортина-д’Ампеццо. Мужчины США Дания 1 1,05 x 16 2 28 Единоборства MMA. UFC Fight Night 267. Хьюстон. Главный бой вечера. Средний вес. 5 раундов Шон Стрикленд Энтони Эрнандес 1 3,05 x 59 2 1,4 Единоборства MMA. UFC Fight Night 267. Хьюстон Сергей Спивак Анте Делия 1 2,3 x 53 2 1,65 Единоборства MMA. UFC Fight Night 267. Хьюстон Джефф Нил Урош Медич 1 1,5 x 56 2 2,66 Единоборства MMA. UFC Fight Night 267. Хьюстон Дэн Иге Мелкизаэл Коста 1 2,93 x 58 2 1,43 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Марио Барриос Райан Гарсия 1 2,8 x 20 2 1,38
Спорт⁠,
0

Уроженка Москвы выиграла «тысячник» WTA в Дохе в парном разряде

Анна Данилина, которая выступает за Казахстан, и сербка Александра Крунич в решающем матче победили Се Шувэй из Тайваня и и латвийку Елену Остапенко
Анна Данилина и Александра Крунич
Анна Данилина и Александра Крунич (Фото: Mohamed Ali Abdalla / Getty Images)

Представительница Казахстана Анна Данилина и сербка Александра Крунич стали победительницами турнира категории WTA 1000 в Дохе (Катар).

В финале они обыграли Се Шувэй из Тайваня и латвийку Елену Остапенко со счетом 0:6, 7:6 (7:3), 10:8.

Данилиной 30 лет, она родилась в Москве и до 2011 года представляла Россию. На счету теннисистки теперь 12 титулов на турнирах WTA в парном разряде. В 2023 году Данилина выиграла US Open вместе с финном Харри Хелиёваарой в миксте.

В парном рейтинге WTA Данилина сейчас занимает десятое место.

За победу в Дохе Данилина и Крунич получат $195 тыс. призовых и 1000 рейтинговых очков.

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
теннис WTA Анна Данилина
