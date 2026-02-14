 Перейти к основному контенту
Головин назвал недоразумением свое удаление в матче с «Нантом»

Головин объяснил удаление в игре с «Нантом» эмоциями и назвал его недоразумением
Матч, который прошел 13 февраля, завершился победой монегасков со счетом 3:1. Российский полузащитник сделал две голевые передачи
Александр Головин
Александр Головин (Фото: Sebastian Widmann / Getty Images)

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин после победы над «Нантом» (3:1) в 22-м туре чемпионата Франции объяснил свое удаление в концовке матча. Он назвал случившееся «небольшим недоразумением» и признал, что его захлестнули эмоции. Его слова приводит ТАСС.

На 65-й минуте встречи Головин получил желтую карточку за споры с арбитром. После этого россиянин саркастически похлопал судье, за что получил вторую желтую и был удален с поля.

«Думаю, здесь нет ничего серьезного, небольшое недоразумение. Наверное, где-то и меня захлестнули излишние эмоции, но, по-моему, и рефери в той ситуации вполне мог ограничиться желтой карточкой. Благодарен партнерам, которые при хорошей поддержке болельщиков довели матч до победы», — сказал Головин.

До удаления россиянин успел отметиться двумя голевыми передачами. «В целом получилась очень неплохая для нас игра. <...> Мне всегда приятно ассистировать партнерам, приносить пользу команде. В эпизодах с теми двумя голами нужно отметить, что оба раза мы здорово действовали в отборе на половине поля соперника, по сути, не давали им выйти из обороны», — добавил хавбек.

В последний раз Головин делал две голевые передачи в чемпионате Франции пять лет назад (февраль 2021-го).

Головин — воспитанник ЦСКА, в составе которого стал чемпионом России (2016) и был признан лучшим молодым игроком сезона. С 2018 года выступает за «Монако». В составе сборной России дебютировал в 2015 году, всего провел 50 матчей за сборную и забил восемь голов.

После 22 туров «Монако» занимает седьмое место в турнирной таблице Лиги 1, имея в активе 31 очко.

Авторы
Теги
Екатерина Халимовская
Футбол ФК Монако Александр Головин
