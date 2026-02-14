 Перейти к основному контенту

Олимпиада-2026⁠,
0

Как Малинин потерпел сенсационное поражение на Олимпиаде. Видео

Главные кадры сенсационного поражения фигуриста Ильи Малинина на Олимпиаде
Сюжет
Олимпиада-2026
Американский фигурист Илья Малинин сенсационно остался без медалей Олимпиады в одиночном катании. Как это было — в фотогалерее «РБК Спорт»

Американский фигурист Илья Малинин сенсационно остался без золота Олимпиады в одиночном катании.

Полная версия трансляции Олимпийских игр 2026 доступна в сервисе Okko.

Фото: Matthew Stockman / Getty Images
Фото: Matthew Stockman / Getty Images

Малинин совершил пять грубых ошибок в произвольной программе.

Фото: Matthew Stockman / Getty Images
Фото: Matthew Stockman / Getty Images

Упал с четверного лутца и двойного сальхова.

Фото: Matthew Stockman / Getty Images
Фото: Matthew Stockman / Getty Images

Фото: Matthew Stockman / Getty Images
Фото: Matthew Stockman / Getty Images

А также с помарками исполнил аксель, риттбергер и сальхов.

Фото: Matthew Stockman / Getty Images
Фото: Matthew Stockman / Getty Images

Фото: Matthew Stockman / Getty Images
Фото: Matthew Stockman / Getty Images

Чисто сделал только два прыжка — четверной флип и четверной лутц.

Фото: Matthew Stockman / Getty Images
Фото: Matthew Stockman / Getty Images

И хотя Малинин лидировал с серьезным отрывом после короткой программы, этого не хватило безоговорочному фавориту турнира даже для попадание в число медалистов.

Фото: Matthew Stockman / Getty Images
Фото: Matthew Stockman / Getty Images

В результате 21-летний американец с русскими корнями оказался всего восьмым.

Михаил Шайдоров и Илья Малинин
Михаил Шайдоров и Илья Малинин
(Фото: Matthew Stockman / Getty Images)

Золото сенсационно выиграл занимавший пятое место после короткой программы Михаил Шайдоров из Казахстана (291,58), вторым стал японец Юма Кагияма (280,06), третьим — еще один японец — Сюн Сато (274,90).

Фото: Matthew Stockman / Getty Images
Фото: Matthew Stockman / Getty Images

При этом Малинин не проигрывал произвольные программы на протяжении нескольких лет. Даже после неудачной короткой программы побеждал на турнирах с мировыми рекордами.

Фото: Matthew Stockman / Getty Images
Фото: Matthew Stockman / Getty Images

Малинин побеждал на всех крупных турнирах с 2023 года. И он был самым явным фаворитом не только в среди фигуристов, но и на всей Олимпиаде.

Фото: Matthew Stockman / Getty Images
Фото: Matthew Stockman / Getty Images

В победе Ильи Малинина были уверены все эксперты. Перед стартом Олимпиады букмекеры давали аномально низкие коэффициенты на его победу (не более 1,05 — при сумме в 1000 тыс. можно было выиграть 50 руб.).

Фото: Matthew Stockman / Getty Images
Фото: Matthew Stockman / Getty Images

Из-за отсутствия видимых конкурентов букмекеры предлагали сделать ставку на победу «другого» (клиент получал выигрыш в случае золота любого другого спортсмена). И коэффициенты на безымянного фигуриста были высокие.

Фото: Matthew Stockman / Getty Images
Фото: Matthew Stockman / Getty Images

Заметно выше были коэффициенты на конкретных фигуристов — призеров Юму Кагияму (10) и Сюна Сато (20). А на чемпиона Шайдорова коэффициент составлял 40, т.е. выигрыш умножился на 40 раз.

Фото: Matthew Stockman / Getty Images
Фото: Matthew Stockman / Getty Images

Но после победной короткой программы ставки на Малинина перестали принимать из-за невозможности сделать котировки еще ниже, а коэффициенты на остальных резко взлетели. Все понимали, что основная борьба развернется за второе-третье места.

Фото: Matthew Stockman / Getty Images
Фото: Matthew Stockman / Getty Images

А от Малинина все ждали феноменального проката. Он единственным в мире исполнил весь набор четверных прыжков на официальных соревнованиях. Фигурист даже не исключал, что сделает на Олимпиаде прыжок в пять оборотов, чего никому не удавалось.

Фото: Matthew Stockman / Getty Images
Фото: Matthew Stockman / Getty Images

Малинин и сам был уверен в первом месте. В соцсетях появились кадры, где он на олимпийской арене перед стартом репетирует коммерческое шоу.

Теги
Персоны
Олимпиада-2026 Илья Малинин фигурное катание
Илья Малинин фото
Илья Малинин
фигурист
2 декабря 2004 года
