Как Малинин потерпел сенсационное поражение на Олимпиаде. Видео
Американский фигурист Илья Малинин сенсационно остался без золота Олимпиады в одиночном катании.
Малинин совершил пять грубых ошибок в произвольной программе.
Упал с четверного лутца и двойного сальхова.
А также с помарками исполнил аксель, риттбергер и сальхов.
Чисто сделал только два прыжка — четверной флип и четверной лутц.
И хотя Малинин лидировал с серьезным отрывом после короткой программы, этого не хватило безоговорочному фавориту турнира даже для попадание в число медалистов.
В результате 21-летний американец с русскими корнями оказался всего восьмым.
Золото сенсационно выиграл занимавший пятое место после короткой программы Михаил Шайдоров из Казахстана (291,58), вторым стал японец Юма Кагияма (280,06), третьим — еще один японец — Сюн Сато (274,90).
При этом Малинин не проигрывал произвольные программы на протяжении нескольких лет. Даже после неудачной короткой программы побеждал на турнирах с мировыми рекордами.
Малинин побеждал на всех крупных турнирах с 2023 года. И он был самым явным фаворитом не только в среди фигуристов, но и на всей Олимпиаде.
В победе Ильи Малинина были уверены все эксперты. Перед стартом Олимпиады букмекеры давали аномально низкие коэффициенты на его победу (не более 1,05 — при сумме в 1000 тыс. можно было выиграть 50 руб.).
Из-за отсутствия видимых конкурентов букмекеры предлагали сделать ставку на победу «другого» (клиент получал выигрыш в случае золота любого другого спортсмена). И коэффициенты на безымянного фигуриста были высокие.
Заметно выше были коэффициенты на конкретных фигуристов — призеров Юму Кагияму (10) и Сюна Сато (20). А на чемпиона Шайдорова коэффициент составлял 40, т.е. выигрыш умножился на 40 раз.
Но после победной короткой программы ставки на Малинина перестали принимать из-за невозможности сделать котировки еще ниже, а коэффициенты на остальных резко взлетели. Все понимали, что основная борьба развернется за второе-третье места.
А от Малинина все ждали феноменального проката. Он единственным в мире исполнил весь набор четверных прыжков на официальных соревнованиях. Фигурист даже не исключал, что сделает на Олимпиаде прыжок в пять оборотов, чего никому не удавалось.
Малинин и сам был уверен в первом месте. В соцсетях появились кадры, где он на олимпийской арене перед стартом репетирует коммерческое шоу.
