Малинин не смог объяснить свое сенсационное поражение на Олимпиаде

Олимпиада-2026
Илья Малинин признался, что все еще пытается понять причину неудачи в произвольной программе
Фото: Sarah Stier / Getty Images

Американский фигурист Илья Малинин не знает причину своей неудачи на Олимпийских играх. Об этом он заявил журналистам в микст-зоне.

Малинин с приличным отрывом лидировал после короткой программы, но в произвольной, где ему на протяжении нескольких лет нет равных, он дважды упал и получил 264,49 балла. В результате безоговорочный фаворит Олимпиады занял восьмое место.

«Я знал, что мне для победы не нужно идеальное исполнение программы. Но я допускал ошибки за ошибками, — заявил Малинин после проката. — Я точно не знаю, что именно это было, — я все еще пытаюсь понять. Поэтому у меня пока нет четкого ответа, что произошло».

Также Малинин поздравил казахстанца Максима Шайдорова с победой.

«Я подошел к Шайдорову и поздравил его. Я наблюдал за его катанием из раздевалки, и я хочу сказать, что очень горжусь им, — отметил он. — Я слышал, что у него был не лучший сезон. Мы все в этом спорте поддерживаем друг друга. Именно это делает фигурное катание особенным. Мне кажется, люди иногда об этом забывают. Они видят только соперничество и считают нас противниками, между которыми не может быть хороших отношений. Но на самом деле все наоборот. Мы как одна большая семья!»

В победе Ильи Малинина были уверены все эксперты. Еще перед стартом Олимпиады букмекеры давали аномально низкие коэффициенты на его победу (1,05 — при сумме в 1000 тыс. можно было выиграть 50 руб.) и предлагали сделать ставку на победу другого безымянного фигуриста (клиент получал выигрыш в случае золота любого другого спортсмена). И коэффициенты на безымянного фигуриста были высокие.

Заметно выше были коэффициенты на конкретных фигуристов — призеров Юму Кагияму (10) и Сюна Сато (20). А на чемпиона Шайдорова коэффициент составлял 40, т.е. сумма ставки умножилась в 40 раз.

После победной короткой программы ставки на победу Малинина перестали принимать. А коэффициента на остальных резко возросли, поскольку Малинин был королем произвольной программы и четверных прыжков.

