Футбол Испания. Примера дивизион. Сезон 25/26 Реал Реал Сосьедад 1 1,38 x 5,2 2 7,4 Футбол Италия. Серия А. Сезон 25/26 Интер Милан Ювентус 1 1,95 x 3,35 2 4,15 Хоккей ОИ-2026. Милан и Кортина-д’Ампеццо. Мужчины Швеция Словакия 1 1,3 x 6,3 2 8 Хоккей ОИ-2026. Милан и Кортина-д’Ампеццо. Мужчины Германия Латвия 1 1,55 x 5 2 4,9 Хоккей ОИ-2026. Милан и Кортина-д’Ампеццо. Мужчины США Дания 1 1,08 x 11,5 2 23 Единоборства MMA. UFC Fight Night 267. Хьюстон. Главный бой вечера. Средний вес. 5 раундов Шон Стрикленд Энтони Эрнандес 1 3,05 x 59 2 1,4 Единоборства MMA. UFC Fight Night 267. Хьюстон Сергей Спивак Анте Делия 1 2,3 x 53 2 1,65 Единоборства MMA. UFC Fight Night 267. Хьюстон Джефф Нил Урош Медич 1 1,5 x 56 2 2,66 Единоборства MMA. UFC Fight Night 267. Хьюстон Дэн Иге Мелкизаэл Коста 1 2,93 x 58 2 1,43 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Марио Барриос Райан Гарсия 1 2,8 x 20 2 1,38
Олимпиада-2026⁠,
0

Олимпийским чемпионом в скелетоне впервые в истории стал британец

Сюжет
Олимпиада-2026
Мэтт Уэстон показал время 3 минуты 43,33 секунды. Серебряным призером стал немец Аксель Юнг, бронзу взял его соотечественник Кристофер Гротхер
Мэтт Уэстон
Мэтт Уэстон (Фото: Richard Heathcote / Getty Images)

Британский скелетонист Мэтт Уэстон завоевал золото на Олимпийских играх в Италии.

После четырех попыток спортсмен показал время 3 минуты 43,33 секунды, установив поставил рекорд трассы.

Серебряным призером стал немец Аксель Юнг (3.44,21), бронзу взял его соотечественник Кристофер Гротхер (3.44,40).

Уэстон стал первым в истории Олимпийских игр британцем, выигравшим золото в скелетоне.

28-летний Уэстон является двукратным чемпионом мира и Европы, а также трехкратным обладателем Кубка мира. На олимпийских играх в Пекине он занял 15-е место.

Олимпиада-2026 завершится 22 февраля. Российские спортсмены в скелетоне не выступали.

Авторы
Теги
Рената Утяева
скелетон Олимпиада-2026
