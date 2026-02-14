Как тренер Малинина поставил фигуристу Гуменнику четверные прыжки

До Олимпиады-2026 Петр Гуменник поработал над техникой прыжков с известным тренером Рафаэлем Арутюняном, который консультирует олимпийского чемпиона Илью Малинина. «РБК Спорт» рассказывает, как прошло их сотрудничество

Петр Гуменник (Фото: Максим Константинов / ТАСС)

Работа россиянина с тренером Ильи Малинина до Олимпиады

Еще до чемпионата России 2026 года фигурист Петр Гуменник отправился в США, чтобы под руководством тренера Рафаэля Арутюняна улучшить технику четверных прыжков.

Арутюнян — один из ведущих тренеров фигурного катания в мире. Многие его спортсмены, включая Сергея Воронова, Адама Риппона, Александра Шубина, Джеффри Баттла, Илью Малинина и Нейтана Чена, показывали лучшие результаты в зрелом возрасте. К примеру, Риппон стал бронзовым призером Олимпиады в 28 лет, а американка Эшли Вагнер завоевала серебро чемпионата мира в 25.

Под руководством Арутюняна Нейтан Чен установил семь мировых рекордов, а Илья Малинин стал первым, кто успешно исполнил четверной аксель, демонстрируя владение всеми видами четверных прыжков.

В основном Арутюнян выступает как консультант для спортсменов, помогая им с техникой и прыжками. Также он может оказать помощь на расстоянии, как это было с Ченом, который находился на связи по видеозвонкам из-за плотного графика. Основным наставником Гуменника остается Вероника Дайнеко.

После сотрудничества с Арутюняном Гуменник впервые в карьере завоевал золото национального первенства, набрав на соревнованиях 304,95 балла за короткую и произвольную программы.

Фото: Global Look Press

Выступив на чемпионате России, Петр отметил, что ему удалось чисто выполнить одни из самых сложных четверных прыжков — флип, лутц и риттбергер. «Думаю, Рафаэлю Владимировичу они бы понравились», — сказал тогда фигурист.

В целом его работа с Арутюняном велась с прицелом на то, чтобы она дала максимальный результат к старту Олимпийских игр в Италии.

Арутюнян разбирает технику и объясняет каждое движение всесторонне: «Сначала на пальцах, потом на мотоциклах, на числах Фибоначчи», чтобы ученик понял все. По словам россиянина, тренер учит пользоваться уже полученными знаниями.

Основной тренер фигуриста Дайнеко рассказала, что после сотрудничества за океаном Гуменник стал «более компактным и собранным». «Рафаэль Владимирович помог ему разобраться с определенными нюансами техники. Но и сам Петя очень сильно старался взять от этой работы максимум», — говорила она.

Сам Арутюнян отметил, что во время приезда Гуменника у него на льду занимались фигуристы со всех уголков земли. «Петя выглядел очень достойно, прыгал все четверные — часто очень хорошо, иногда не идеально, но это процесс и работа», — приводит слова тренера «Чемпионат».

Заявленная программа Гуменника на Олимпиаде

Фото: Dean Mouhtaropoulos / Getty Images

В короткой программе на Олимпиаде Гуменник исполнил четверной флип в каскаде с двойным тулупом (вместо заявленного тройного), четверной лутц и тройной аксель. За это выступление фигурист получил от судей неплохую оценку — 86,72 балла.

В произвольной программе на Играх фигурист заявил пять четверных прыжков. Его программа будет состоять из: четверной флип — четверной лутц — четверной риттбергер — каскад из четверного сальхова и тройного тулупа — каскад из четверного сальхова и двух двойных акселей — тройной аксель — каскад из тройного лутца и тройного риттбергера.