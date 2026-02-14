 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Испания. Примера дивизион. Сезон 25/26 Реал Реал Сосьедад 1 1,35 x 5,3 2 7,6 Футбол Италия. Серия А. Сезон 25/26 Интер Милан Ювентус 1 2 x 3,4 2 4,2 Хоккей ОИ-2026. Милан и Кортина-д’Ампеццо. Мужчины Швеция Словакия 1 1,25 x 7,1 2 9 Хоккей ОИ-2026. Милан и Кортина-д’Ампеццо. Мужчины Германия Латвия 1 1,55 x 4,9 2 4,9 Хоккей ОИ-2026. Милан и Кортина-д’Ампеццо. Мужчины США Дания 1 1,06 x 15 2 27 Единоборства MMA. UFC Fight Night 267. Хьюстон. Главный бой вечера. Средний вес. 5 раундов Шон Стрикленд Энтони Эрнандес 1 3,05 x 59 2 1,4 Единоборства MMA. UFC Fight Night 267. Хьюстон Сергей Спивак Анте Делия 1 2,3 x 53 2 1,65 Единоборства MMA. UFC Fight Night 267. Хьюстон Джефф Нил Урош Медич 1 1,5 x 56 2 2,66 Единоборства MMA. UFC Fight Night 267. Хьюстон Дэн Иге Мелкизаэл Коста 1 2,93 x 58 2 1,43 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Марио Барриос Райан Гарсия 1 2,8 x 20 2 1,38
Олимпиада-2026⁠,
0

Как тренер Малинина поставил фигуристу Гуменнику четверные прыжки

Сюжет
Олимпиада-2026
До Олимпиады-2026 Петр Гуменник поработал над техникой прыжков с известным тренером Рафаэлем Арутюняном, который консультирует олимпийского чемпиона Илью Малинина. «РБК Спорт» рассказывает, как прошло их сотрудничество
Петр Гуменник&nbsp;
Петр Гуменник  (Фото: Максим Константинов / ТАСС)

Работа россиянина с тренером Ильи Малинина до Олимпиады

Еще до чемпионата России 2026 года фигурист Петр Гуменник отправился в США, чтобы под руководством тренера Рафаэля Арутюняна улучшить технику четверных прыжков.

Арутюнян — один из ведущих тренеров фигурного катания в мире. Многие его спортсмены, включая Сергея Воронова, Адама Риппона, Александра Шубина, Джеффри Баттла, Илью Малинина и Нейтана Чена, показывали лучшие результаты в зрелом возрасте. К примеру, Риппон стал бронзовым призером Олимпиады в 28 лет, а американка Эшли Вагнер завоевала серебро чемпионата мира в 25.

Под руководством Арутюняна Нейтан Чен установил семь мировых рекордов, а Илья Малинин стал первым, кто успешно исполнил четверной аксель, демонстрируя владение всеми видами четверных прыжков.

В основном Арутюнян выступает как консультант для спортсменов, помогая им с техникой и прыжками. Также он может оказать помощь на расстоянии, как это было с Ченом, который находился на связи по видеозвонкам из-за плотного графика. Основным наставником Гуменника остается Вероника Дайнеко.

После сотрудничества с Арутюняном Гуменник впервые в карьере завоевал золото национального первенства, набрав на соревнованиях 304,95 балла за короткую и произвольную программы.

Фото: Global Look Press
Фото: Global Look Press

Выступив на чемпионате России, Петр отметил, что ему удалось чисто выполнить одни из самых сложных четверных прыжков — флип, лутц и риттбергер. «Думаю, Рафаэлю Владимировичу они бы понравились», — сказал тогда фигурист.

В целом его работа с Арутюняном велась с прицелом на то, чтобы она дала максимальный результат к старту Олимпийских игр в Италии.

Арутюнян разбирает технику и объясняет каждое движение всесторонне: «Сначала на пальцах, потом на мотоциклах, на числах Фибоначчи», чтобы ученик понял все. По словам россиянина, тренер учит пользоваться уже полученными знаниями.

Основной тренер фигуриста Дайнеко рассказала, что после сотрудничества за океаном Гуменник стал «более компактным и собранным». «Рафаэль Владимирович помог ему разобраться с определенными нюансами техники. Но и сам Петя очень сильно старался взять от этой работы максимум», — говорила она.

Сам Арутюнян отметил, что во время приезда Гуменника у него на льду занимались фигуристы со всех уголков земли. «Петя выглядел очень достойно, прыгал все четверные — часто очень хорошо, иногда не идеально, но это процесс и работа», — приводит слова тренера «Чемпионат».

Заявленная программа Гуменника на Олимпиаде

Фото: Dean Mouhtaropoulos / Getty Images
Фото: Dean Mouhtaropoulos / Getty Images

В короткой программе на Олимпиаде Гуменник исполнил четверной флип в каскаде с двойным тулупом (вместо заявленного тройного), четверной лутц и тройной аксель. За это выступление фигурист получил от судей неплохую оценку — 86,72 балла.

В произвольной программе на Играх фигурист заявил пять четверных прыжков. Его программа будет состоять из: четверной флип — четверной лутц — четверной риттбергер — каскад из четверного сальхова и тройного тулупа — каскад из четверного сальхова и двух двойных акселей — тройной аксель — каскад из тройного лутца и тройного риттбергера.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Морской экспорт российской нефти в Китай в январе стал рекордным

Внешний долг России впервые за 20 лет превысил $60 млрд

США обсудят с Венгрией и Словакией отказ от российского газа

The Economist узнал, что США задумались об отправке топлива на Кубу

ВЦИОМ перед 14 февраля составил индекс любвеобильности россиян

Google предупредила Европу о «конкурентном парадоксе»
Авторы
Теги
Персоны
Полина Мельникова
фигурное катание Олимпиада-2026
Петр Гуменник фото
Петр Гуменник
фигурист
11 апреля 2002 года
Илья Малинин фото
Илья Малинин
фигурист
2 декабря 2004 года
Материалы по теме
Российский фигурист Гуменник рассказал о проблеме в олимпийской деревне
Спорт
Медальный зачет Олимпиады-2026 в Италии
Спорт
Гуменник провел вторую тренировку за день перед произвольной на Олимпиаде
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 февраля
EUR ЦБ: 91,56 (-0,15) Инвестиции, 13 фев, 17:35 Курс доллара на 14 февраля
USD ЦБ: 77,19 (+0,01) Инвестиции, 13 фев, 17:35
Медитации всем надоели. Как снижают тревогу в 2026 годуПодписка на РБК, 10:12
Большой гид по «Серии плюс»: чем интересны кварталы ПИК нового поколения РБК и ПИК, 10:03
Глава «Ленинки» рассказал, какие книги читает и почему они актуальны
РАДИО
 Общество, 10:00
Государство вернет деньги за фитнес и ипотеку. Все налоговые вычеты Инвестиции, 10:00
Что меняет для рынка решение КС о временной регистрации в апартаментахПодписка на РБК, 10:00
Что носить весной этого года. Топ-5 трендов Life, 10:00
«Вы не сможете зарабатывать, как раньше»: что прогнозирует футуролог УэббПодписка на РБК, 09:57
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
Стубб пошутил о мощи Финляндии и «своих 190 см» Политика, 09:53
В России запретили азербайджанскую организацию «Во благо общего народа» Общество, 09:48
«Адаптируйся или умри»: как высшее образование США оказалось в кризисеПодписка на РБК, 09:44
Axios узнал срок прибытия к берегам Ирана второго авианосца США Политика, 09:30
Газпромбанк спрогнозировал до 60 IPO в России в ближайшие два года Инвестиции, 09:30
Какие планировки ценят арендаторы: 5 важных параметров РБК и ПИК, 09:15
В Донецке аварийно отключились девять электроподстанций Общество, 09:14