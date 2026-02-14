Тень абьюза и блеск золота. Путь Сизерона ко второй олимпийской победе

Незадолго до Олимпиады-2026 бывшая партнерша фигуриста Гийома Сизерона обвинила его в абьюзе. Несмотря на это, он смог стать двукратным олимпийским чемпионом. «РБК Спорт» рассказывает о фигуристе и его конфликте с Пападакис

Лоранс Фурнье-Бодри и Гийом Сизерон (Фото: Elsa / Getty Images)

Французские фигуристы Гийом Сизерон и Лоранс Фурнье-Бодри, выступавшие в танцах на льду, завоевали золотую медаль на Олимпиаде в Италии. Для Сизерона это вторая олимпийская победа, но уже с новой партнершей. Он стал первым в истории фигуристом, выигравшим олимпийское золото с двумя разными партнершами.

Незадолго до Олимпиады француз оказался в центре внимания из-за книги «Чтобы не исчезнуть» своей бывшей партнерши Габриэлы Пападакис. В ней она рассказала об их непростых отношениях и обвинила его в абьюзе.

«РБК Спорт» рассказывает, кто такой Гийом Сизерон и в чем он провинился в глазах экс-партнерши.

Как Сизерон стал сотрудничать с Пападакис

Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон (Фото: Dean Mouhtaropoulos / Getty Images)

Гийом Сизерон, родившийся 12 ноября 1994 года в Монбризоне (Лаура), вырос в спортивной семье: его родители были преподавателями физкультуры, и уже с ранних лет он занимался спортом. Сначала Гийом занимался дзюдо и прыжками на батуте, но в 2001 году, следуя примеру старшей сестры, он решил заняться фигурном катанием.

Еще в юношеском возрасте Сизерон получил предложение работать в паре с Габриэлой Пападакис, которая тогда считалась одной из самых перспективных фигуристок. Тогда он отказался из-за своей неуверенности. В 2008 году ему вновь поступило предложение, которое он все-таки принял. Впоследствии Сизерон неоднократно говорил, что был рад сложившемуся сотрудничеству.

От юниорских медалей до олимпийского золота

Фото: Matthew Stockman / Getty Images

Сначала фигуристов тренировала Катерина Пападакис (мать Габриэлы). Они четырежды представляли Францию на юниорских чемпионатах мира, завоевав серебряные медали в 2013 году.

В сезоне 2017/2018 они добились значительных успехов. На Олимпийских играх в Пхенчане пара завоевала серебряные медали. Далее последовали золотые награды на международном турнире Finland Trophy, этапе серии Гран-при в Пекине и Гран-при Франции. В январе 2018 года на чемпионате Европы в Москве пара установила мировой рекорд в произвольной программе, получив 121,87 балла, а суммарно 203,16 балла (за произвольную и короткую программы).

Знаковым событием для Сизерона и Пападакис стало завоевание олимпийского золота на Олимпиаде 2022 года в Пекине.

Возвращение на лед и обвинение в абьюзе со стороны бывшей партнерши

Лоранс Фурнье-Бодри и Гийом Сизерон (Фото: Gregory Shamus / Getty Images)

В 2024 году дуэт объявил о прекращении сотрудничества и завершении карьеры.

Позднее Пападакис назвала насилие одной из причин произошедшего, однако не уточнила, о каком именно насилии идет речь и кто был виноват. «Мне пришлось завершить профессиональную карьеру, потому что я больше не могла терпеть насилие. А теперь из-за того, что я заговорила об этом открыто, я потеряла работу», — рассказала Пападакис в своей соцсети.

Кроме того, Пападакис рассказала, что на чемпионате мира 2021 года она узнала о своей беременности и приняла решение прервать ее. Команда девушки, включая тренеров и партнера, не принуждала ее к этому, но также не проявила сочувствия в сложившейся ситуации.

В марте 2025 года Сизерон объявил о своем возвращении. Однако выступать он решил в паре с Лоранс Фурнье-Бодри, ранее представлявшей Канаду.

Перед Олимпийскими играми Пападакис опубликовала книгу «Чтобы не исчезнуть», в которой поделилась деталями их совместной карьеры. В книге также присутствуют обвинения в адрес Сизерона. По словам фигуристки, в какой-то момент она боялась оставаться с ним наедине, что приводило к паническим атакам.

«На льду мы выглядим лучшими друзьями, смеемся и дурачимся, а когда остаемся одни, все меняется. Гийом становится другим, хочет все контролировать, ведет себя строго и требовательно», — рассказала Габриэла.

Несмотря на сложившуюся ситуацию, Пападакис призналась, что рассматривала возможность возобновления сотрудничества с Сизероном. Однако это намерение было оставлено, когда общественности стал известен секс-скандал с участием близкого друга Гийома, Николя Соренсена. А когда бывшая партнерша Николя в итоге начала работать с Гийомом, возвращение на лед в паре с французом стало невозможным.

В свою очередь, Сизерон выразил несогласие с позицией Пападакис и обвинениями в свою сторону, впоследствии передав дело своим юристам.