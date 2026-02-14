Тень абьюза и блеск золота. Путь Сизерона ко второй олимпийской победе
Французские фигуристы Гийом Сизерон и Лоранс Фурнье-Бодри, выступавшие в танцах на льду, завоевали золотую медаль на Олимпиаде в Италии. Для Сизерона это вторая олимпийская победа, но уже с новой партнершей. Он стал первым в истории фигуристом, выигравшим олимпийское золото с двумя разными партнершами.
Незадолго до Олимпиады француз оказался в центре внимания из-за книги «Чтобы не исчезнуть» своей бывшей партнерши Габриэлы Пападакис. В ней она рассказала об их непростых отношениях и обвинила его в абьюзе.
«РБК Спорт» рассказывает, кто такой Гийом Сизерон и в чем он провинился в глазах экс-партнерши.
Как Сизерон стал сотрудничать с Пападакис
Гийом Сизерон, родившийся 12 ноября 1994 года в Монбризоне (Лаура), вырос в спортивной семье: его родители были преподавателями физкультуры, и уже с ранних лет он занимался спортом. Сначала Гийом занимался дзюдо и прыжками на батуте, но в 2001 году, следуя примеру старшей сестры, он решил заняться фигурном катанием.
Еще в юношеском возрасте Сизерон получил предложение работать в паре с Габриэлой Пападакис, которая тогда считалась одной из самых перспективных фигуристок. Тогда он отказался из-за своей неуверенности. В 2008 году ему вновь поступило предложение, которое он все-таки принял. Впоследствии Сизерон неоднократно говорил, что был рад сложившемуся сотрудничеству.
От юниорских медалей до олимпийского золота
Сначала фигуристов тренировала Катерина Пападакис (мать Габриэлы). Они четырежды представляли Францию на юниорских чемпионатах мира, завоевав серебряные медали в 2013 году.
В сезоне 2017/2018 они добились значительных успехов. На Олимпийских играх в Пхенчане пара завоевала серебряные медали. Далее последовали золотые награды на международном турнире Finland Trophy, этапе серии Гран-при в Пекине и Гран-при Франции. В январе 2018 года на чемпионате Европы в Москве пара установила мировой рекорд в произвольной программе, получив 121,87 балла, а суммарно 203,16 балла (за произвольную и короткую программы).
Знаковым событием для Сизерона и Пападакис стало завоевание олимпийского золота на Олимпиаде 2022 года в Пекине.
Возвращение на лед и обвинение в абьюзе со стороны бывшей партнерши
В 2024 году дуэт объявил о прекращении сотрудничества и завершении карьеры.
Позднее Пападакис назвала насилие одной из причин произошедшего, однако не уточнила, о каком именно насилии идет речь и кто был виноват. «Мне пришлось завершить профессиональную карьеру, потому что я больше не могла терпеть насилие. А теперь из-за того, что я заговорила об этом открыто, я потеряла работу», — рассказала Пападакис в своей соцсети.
Кроме того, Пападакис рассказала, что на чемпионате мира 2021 года она узнала о своей беременности и приняла решение прервать ее. Команда девушки, включая тренеров и партнера, не принуждала ее к этому, но также не проявила сочувствия в сложившейся ситуации.
В марте 2025 года Сизерон объявил о своем возвращении. Однако выступать он решил в паре с Лоранс Фурнье-Бодри, ранее представлявшей Канаду.
Перед Олимпийскими играми Пападакис опубликовала книгу «Чтобы не исчезнуть», в которой поделилась деталями их совместной карьеры. В книге также присутствуют обвинения в адрес Сизерона. По словам фигуристки, в какой-то момент она боялась оставаться с ним наедине, что приводило к паническим атакам.
«На льду мы выглядим лучшими друзьями, смеемся и дурачимся, а когда остаемся одни, все меняется. Гийом становится другим, хочет все контролировать, ведет себя строго и требовательно», — рассказала Габриэла.
Несмотря на сложившуюся ситуацию, Пападакис призналась, что рассматривала возможность возобновления сотрудничества с Сизероном. Однако это намерение было оставлено, когда общественности стал известен секс-скандал с участием близкого друга Гийома, Николя Соренсена. А когда бывшая партнерша Николя в итоге начала работать с Гийомом, возвращение на лед в паре с французом стало невозможным.
В свою очередь, Сизерон выразил несогласие с позицией Пападакис и обвинениями в свою сторону, впоследствии передав дело своим юристам.
В январе 2024 года Николя Соренсен был обвинен в сексуальном насилии, предположительно, совершенном в США в 2012 году. Его отстранили от соревнований под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU) на неопределенный срок. Позже спортсмен успешно обжаловал это решение и с него сняли санкции.
