Клуб РПЛ крупно проиграл сборной КНДР в товарищеском матче
Футболисты казанского «Рубина» проиграли сборной КНДР в товарищеском матче на сборах в турецком Белеке.
Встреча завершилась со счетом 1:4. Гол у казанцев забил Никола Чумич (78-я минута).
На 23-й минуте форвард «Рубина» Мирлинд Даку не реализовал пенальти.
На 14-й минуте красную карточку получил корейский форвард Кван Сон Хан.
Ранее сборная КНДР, занимающая 115-е место в рейтинге ФИФА, провела несколько матчей с российскими клубами Первой и Второй лиги — с калининградской «Балтикой» (1:1), «Тюменью» (1:0) и «Ленинградцем» (2:3).
«Рубин» ушел на зимнюю паузу на восьмом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 26 очков в 18 турах.
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