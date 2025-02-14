Клуб РПЛ крупно проиграл сборной КНДР в товарищеском матче

«Рубин» крупно проиграл сборной КНДР в товарищеском матче на сборах в Турции

Казанский «Рубин» уступил сборной КНДР на сборах в Белеке со счетом 1:4

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов (Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press)

Футболисты казанского «Рубина» проиграли сборной КНДР в товарищеском матче на сборах в турецком Белеке.

Встреча завершилась со счетом 1:4. Гол у казанцев забил Никола Чумич (78-я минута).

На 23-й минуте форвард «Рубина» Мирлинд Даку не реализовал пенальти.

На 14-й минуте красную карточку получил корейский форвард Кван Сон Хан.

Ранее сборная КНДР, занимающая 115-е место в рейтинге ФИФА, провела несколько матчей с российскими клубами Первой и Второй лиги — с калининградской «Балтикой» (1:1), «Тюменью» (1:0) и «Ленинградцем» (2:3).

«Рубин» ушел на зимнюю паузу на восьмом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 26 очков в 18 турах.