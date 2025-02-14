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Корейский футболист получил условный срок за незаконную съемку секс-видео

Футболист сборной Кореи получил условный срок за незаконную съемку секс-видео
Нападающий турецкого «Аланьяспора» и сборной Южной Кореи Хван Ый Джо обвинялся в съемках двух женщин без их согласия
Хван Ый Джо
Хван Ый Джо (Фото: Richard Heathcote / Getty Images)

Футболист сборной Южной Кореи Хван Ый Джо приговорен к условному тюремному заключению сроком на один год за незаконную съемку секс-видео. Об этом сообщает агентство Yonhap.

Нападающий турецкого «Аланьяспора» обвинялся по четырем эпизодам съемки двух женщин без их согласия в период с июня по сентябрь 2022 года. В итоге кадры оказались в соцсетях.

В суде отметили, что футболист признался в содеянном и выразил раскаяние, а видео было распространено в Сети третьим лицом.

Хван Ый Джо ранее играл за корейские «Соннам» и «Сеул», японский «Гамба Осака», французский «Бордо», английские «Ноттингем Форест» и «Норвич», греческий «Олимпиакос». В составе сборной Южной Кореи на его счету 62 матча и 19 голов.

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