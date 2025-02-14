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Бывший глава РПЛ рассказал о мечте работать в «Спартаке»

Бывший глава РПЛ Ашот Хачатурянц рассказал о мечте работать в «Спартаке»
Ашот Хачатурянц сообщил, что в свое время у него были переговоры с московским клубом, однако они ни к чему не привели
Ашот Хачатурянц
Ашот Хачатурянц (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Бывший президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Ашот Хачатурянц в интервью «Спорт-Экспрессу» назвал своей мечтой работу в московском «Спартаке».

«Был переговорный процесс. К сожалению для меня, он ничем не закончился. Не могу говорить, на чем не сошлись, но «Спартак» — это моя мечта», — сказал Хачатурянц.

«Чемпионат» сообщал, что Хачатурянц мог стать президентом «Спартака» после ухода Леонида Федуна из клуба в 2022 году.

Пост президента РПЛ Хачатурянц занимал с ноября 2021 года по июнь 2022-го. Также он возглавлял экспертно-судейскую комиссию при президенте РФС.

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