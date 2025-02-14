Российская баскетболистка подписала контракт с клубом женской НБА

Центровая Мария Клюндикова (в девичестве — Вадеева) вернулась в «Лос-Анджелес Спаркс», где играла в 2018–2020 годах

Мария Клюндикова (Фото: AP Photo / Darko Vojinovic / ТАСС)

Российская баскетболистка Мария Клюндикова (Вадеева) подписал контракт с клубом женской НБА «Лос-Анджелес Спаркс». Об этом сообщается в аккаунте команды в соцсети X.

Срок соглашения с 26-летней центровой не уточняется.

Клюндикова уже выступала в «Лос-Анджелесе» с 2018 по 2020 год.

В России баскетболистка играла за «Спарту&К», курское «Динамо» и екатеринбургский УГМК.

Клюндикова — трехкратный чемпион Евролиги (2017, 2019, 2021) и трехкратный обладатель Суперкубка Европы (2017, 2018, 2019).