Российская баскетболистка подписала контракт с клубом женской НБА
Российская баскетболистка Мария Клюндикова (Вадеева) подписал контракт с клубом женской НБА «Лос-Анджелес Спаркс». Об этом сообщается в аккаунте команды в соцсети X.
Срок соглашения с 26-летней центровой не уточняется.
Клюндикова уже выступала в «Лос-Анджелесе» с 2018 по 2020 год.
В России баскетболистка играла за «Спарту&К», курское «Динамо» и екатеринбургский УГМК.
Клюндикова — трехкратный чемпион Евролиги (2017, 2019, 2021) и трехкратный обладатель Суперкубка Европы (2017, 2018, 2019).
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