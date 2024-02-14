Швейцарский бобслеист получил серьезные травмы после столкновения с бобом
Швейцарский бобслеист Сандро Мишель получил серьезные травмы после столкновения с бобом во время тренировки на этапе Кубка мира в немецком Альтенберге. Об этом сообщает ESPN.
Мишель выступает в экипаже-четверке Михаэля Фогта. Во время заезда спортсмен выпал из перевернувшегося боба. Затем спустя несколько секунд находившийся на контруклоне боб покатился обратно и врезался в лежащего на льду спортсмена.
В результате этого инцидента Мишель потерял сознание, его доставили в близлежащую больницу на вертолете. Ему сделали операцию по поводу травм бедра и тазобедренного сустава, также у него травмы грудной клетки. Сейчас он находится в стабильном состоянии.
В Федерации бобслея Швейцарии добавили, что Фогт получил серьезное сотрясение мозга и ушибы, Доминик Хуфшмид и Андреас Хаас отделались легкими травмами.
Фогт и Мишель заняли четвертое место на Олимпиаде в Пекине в двойках, а также завоевали бронзу на чемпионате мира 2023 года.
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