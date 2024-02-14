Путин призвал избавить систему физкультуры и спорта от коммерциализации
Систему физической культуры и спорта в России нужно избавить от излишней коммерциализации. Об этом заявил президент страны Владимир Путин, выступая на Форуме будущих технологий.
«Нужно поддерживать стремление людей в любом возрасте сохранять свою физическую форму, заниматься спортом, вести активный образ жизни. В этой связи планируем существенно расширить программу строительства физкультурно-оздоровительных комплексов в наших городах и населенных пунктах», — сказал Путин.
По словам Путина, нужно делать занятия физической культурой и спортом доступным для граждан. «Нужно избавить нашу систему физической культуры и спорта от излишней коммерциализации. Министерство спорта должно этим заняться вплотную, навести здесь порядок. Все, что делается в этой сфере, должно быть доступным для российских семей», — отметил президент.
Блиновская заплакала на суде. Что происходит с ее делом
Какие условия предложили для перемирия между Израилем и «Хезболлой»
Названа причина остановки торгов на фондовом рынке Мосбиржи
Назван объем партии воды «Джермук», которая попала под запрет в России
Киркоров выступил в больнице ДНР. Видео
ЕС планирует ввести санкции против компаний из Китая, Индии и Турции. Подробности
«Новые бедные». Почему средний класс будет жить меньше и чаще болеть
Том Круз объявил об отношениях с возлюбленной из России
Китайские автомобили почти не защищены от угона. Какие модели в зоне риска
Застройщики начали предлагать рекордные скидки на квартиры. Подробности
Акции «Диасофта» показали фантастический рост после IPO. Что произошло?