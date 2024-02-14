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Путин призвал избавить систему физкультуры и спорта от коммерциализации

Путин призвал избавить систему физкультуры и спорта от коммерциализации
Президент считает, что систему физической культуры и спорта в стране нужно избавить от чрезмерной коммерциализации. «Министерство спорта должно этим заняться вплотную, навести здесь порядок», — заявил президент
Фото: Alexander Kazakov / Kremlin Pool / Global Look Press
Фото: Alexander Kazakov / Kremlin Pool / Global Look Press

Систему физической культуры и спорта в России нужно избавить от излишней коммерциализации. Об этом заявил президент страны Владимир Путин, выступая на Форуме будущих технологий.

«Нужно поддерживать стремление людей в любом возрасте сохранять свою физическую форму, заниматься спортом, вести активный образ жизни. В этой связи планируем существенно расширить программу строительства физкультурно-оздоровительных комплексов в наших городах и населенных пунктах», — сказал Путин.

По словам Путина, нужно делать занятия физической культурой и спортом доступным для граждан. «Нужно избавить нашу систему физической культуры и спорта от излишней коммерциализации. Министерство спорта должно этим заняться вплотную, навести здесь порядок. Все, что делается в этой сфере, должно быть доступным для российских семей», — отметил президент.

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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