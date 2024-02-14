Фигуристка Швецова жестко ударилась головой об лед на соревнованиях в Кирове

Фигуристка упала с прыжка и сильно ударилась головой на турнире в Кирове

Анна Швецова во время произвольной программы неудачно исполнила тройной флип. 15-летняя спортсменка жестко ударилась головой об лед и не сразу смогла подняться

Фото: Tim Nwachukwu / Getty Images

Российская фигуристка Анна Швецова после падения не смогла завершить прокат произвольной программы на Всероссийских соревнованиях памяти Кирова. Видео с падением 15-летней спортсменки выложило «РИА Новости».

Швецова упала с тройного флипа и ударилась головой об лед. Фигуристка некоторое время не могла подняться, но в итоге встала и покинула площадку.

В Федерации фигурного катания на коньках России позднее сообщили, что Швецова находится в нормальном состоянии после падения.

Соревнования прошли в Кирове с 10 по 12 февраля в ледовом дворце спорта «Дымка».

Швецова в декабре 2023 года стала победительницей первенства Вологодской области.

В конце января фигуристка Мария Симонова упала с поддержки на соревнованиях в Москве и получила сотрясение мозга. Ее увезли на скорой с турнира на призы президента Федерации фигурного катания на коньках Москвы, несколько дней фигуристка провела в больнице.