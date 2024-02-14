 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Фигуристка упала с прыжка и сильно ударилась головой на турнире в Кирове

Фигуристка Швецова жестко ударилась головой об лед на соревнованиях в Кирове
Анна Швецова во время произвольной программы неудачно исполнила тройной флип. 15-летняя спортсменка жестко ударилась головой об лед и не сразу смогла подняться
Фото: Tim Nwachukwu / Getty Images
Фото: Tim Nwachukwu / Getty Images

Российская фигуристка Анна Швецова после падения не смогла завершить прокат произвольной программы на Всероссийских соревнованиях памяти Кирова. Видео с падением 15-летней спортсменки выложило «РИА Новости».

Швецова упала с тройного флипа и ударилась головой об лед. Фигуристка некоторое время не могла подняться, но в итоге встала и покинула площадку.

В Федерации фигурного катания на коньках России позднее сообщили, что Швецова находится в нормальном состоянии после падения.

Соревнования прошли в Кирове с 10 по 12 февраля в ледовом дворце спорта «Дымка».

Швецова в декабре 2023 года стала победительницей первенства Вологодской области.

В конце января фигуристка Мария Симонова упала с поддержки на соревнованиях в Москве и получила сотрясение мозга. Ее увезли на скорой с турнира на призы президента Федерации фигурного катания на коньках Москвы, несколько дней фигуристка провела в больнице.

Блиновская заплакала на суде. Что происходит с ее делом

Какие условия предложили для перемирия между Израилем и «Хезболлой»

Названа причина остановки торгов на фондовом рынке Мосбиржи

Назван объем партии воды «Джермук», которая попала под запрет в России

Киркоров выступил в больнице ДНР. Видео

ЕС планирует ввести санкции против компаний из Китая, Индии и Турции. Подробности

«Новые бедные». Почему средний класс будет жить меньше и чаще болеть

Том Круз объявил об отношениях с возлюбленной из России

Китайские автомобили почти не защищены от угона. Какие модели в зоне риска

Застройщики начали предлагать рекордные скидки на квартиры. Подробности

Акции «Диасофта» показали фантастический рост после IPO. Что произошло?
Теги
фигурное катание
Материалы по теме
Один из лучших фигуристов России пропустит Спартакиаду из-за болезни
Спорт
Стали известны призовые турнира фигуристов по шоу-программам
Спорт
Фигуристке Косторной проведут операцию на травмированном плече
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 14 февраля
EUR ЦБ: 98,19 (+0,04) Инвестиции, 13 фев, 16:24 Курс доллара на 14 февраля
USD ЦБ: 91,21 (+0,13) Инвестиции, 13 фев, 16:24
Борисов заявил, что для российского SpaceX не нужен «пендель» Технологии и медиа, 15:39
В Пушкинском музее оценили картины из завещанной Путину коллекции Общество, 15:32
За фасадом: почему голливудский актер Уилл Смит годами испытывал страх Pro, 15:27
Двухлетняя девочка получила ожоги лица после лечения паром над картошкой Общество, 15:26
В ВСУ заявили о запасных путях снабжения Авдеевки Политика, 15:15
Приток средств в биткоин-ETF достиг рекордных $631 млн за один день Крипто, 15:11
Сборная России по футболу проведет матч с Парагваем в Москве Спорт, 15:07
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
Принцип единого окна: как свести к минимуму количество рабочих чатов РБК и МойОфис, 15:05
Бывший завод Nissan в Петербурге вернулся в госсобственность Бизнес, 15:01
В Петербурге женщине дали 10 лет колонии за поджог военкомата Политика, 14:59
Украинский борец отказался от фото на пьедестале с россиянином на ЧЕ Спорт, 14:59
Как устроены дизайн-команды самых именитых продуктовых компаний в мире Pro, 14:57
Аутсайдер КХЛ прервал серию поражений из 11 матчей Спорт, 14:56
В Москве в мороз забил фонтан. Видео Общество, 14:56