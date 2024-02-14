Фигуристка упала с прыжка и сильно ударилась головой на турнире в Кирове
Российская фигуристка Анна Швецова после падения не смогла завершить прокат произвольной программы на Всероссийских соревнованиях памяти Кирова. Видео с падением 15-летней спортсменки выложило «РИА Новости».
Швецова упала с тройного флипа и ударилась головой об лед. Фигуристка некоторое время не могла подняться, но в итоге встала и покинула площадку.
В Федерации фигурного катания на коньках России позднее сообщили, что Швецова находится в нормальном состоянии после падения.
Соревнования прошли в Кирове с 10 по 12 февраля в ледовом дворце спорта «Дымка».
Швецова в декабре 2023 года стала победительницей первенства Вологодской области.
В конце января фигуристка Мария Симонова упала с поддержки на соревнованиях в Москве и получила сотрясение мозга. Ее увезли на скорой с турнира на призы президента Федерации фигурного катания на коньках Москвы, несколько дней фигуристка провела в больнице.
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