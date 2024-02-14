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Олимпийская чемпионка Волосожар сообщила о беременности

Олимпийская чемпионка Татьяна Волосожар сообщила о беременности
В семье Волосожар и Максима Транькова, двукратных олимпийских чемпионов Сочи по фигурному катанию, это будет третий ребенок
Татьяна Волосожар и Максим Траньков
Татьяна Волосожар и Максим Траньков (Фото: Dmitry Golubovich / Global Look Press)

Двукратная олимпийская чемпионка Сочи по фигурному катанию Татьяна Волосожар сообщила в своем телеграм-канале о беременности.

«Счастлива от того, что могу наконец поделиться с вами самой прекрасной новостью. Лика и Тео уже в полном предвкушении от появления малыша. Тео вовсю готовится тоже стать старшим братом», — написала 37-летняя Волосожар.

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Волосожар и Максим Траньков выступали вместе в парном катании с 2010 года, она завоевали золотые медали Олимпийских игр 2014 года в личном и командном турнире, золото и два серебра на чемпионатах мира, четыре золота на чемпионатах Европы.

В 2015 году они поженились. В 2017-м у пары родилась дочь Анжелика, еще через четыре года — сын Теодор.

О завершении карьеры фигуристы объявили в 2018 году.

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Теги
фигурное катание Татьяна Волосожар Максим Траньков
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