Олимпийская чемпионка Волосожар сообщила о беременности
Двукратная олимпийская чемпионка Сочи по фигурному катанию Татьяна Волосожар сообщила в своем телеграм-канале о беременности.
«Счастлива от того, что могу наконец поделиться с вами самой прекрасной новостью. Лика и Тео уже в полном предвкушении от появления малыша. Тео вовсю готовится тоже стать старшим братом», — написала 37-летняя Волосожар.
Волосожар и Максим Траньков выступали вместе в парном катании с 2010 года, она завоевали золотые медали Олимпийских игр 2014 года в личном и командном турнире, золото и два серебра на чемпионатах мира, четыре золота на чемпионатах Европы.
В 2015 году они поженились. В 2017-м у пары родилась дочь Анжелика, еще через четыре года — сын Теодор.
О завершении карьеры фигуристы объявили в 2018 году.
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