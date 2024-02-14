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«Реал» одержал победу в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов

«Реал» Мадрид одержал победу в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов
Встреча с «Лейпцигом» завершилась со счетом 1:0 в пользу мадридского «Реала»
Беньямин Хенрикс и Винисиус Джуниор (слева направо)
Беньямин Хенрикс и Винисиус Джуниор (слева направо) (Фото: Alexander Hassenstein / Getty Images)

Мадридский «Реал» одержал победу над немецким «РБ Лейпциг» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 1:0.

Единственный гол забил Браим Диас (48).

На второй минуте встречи форвард «Лейпцига» Беньямин Шешко забил гол, однако он был отменен из-за офсайда.

Форвард «Реала» Винисиус Жуниор вошел в пятерку самых молодых игроков, который провел 50 матчей в Лиге чемпионов (23 года и 216 дней). В более молодом возрасте достичь отметки в 50 игр удавалось Лионелю Месси (23 года и 166 дней), Килиану Мбаппе (22 года и 339 дней), Сеску Фабрегасу (22 года и 331 день) и Икеру Касильясу (22 года и 155 дней).

Голкипер мадридского клуба Андрей Лунин сделал 9 сэйвов против «Лейпцига». Украинец стал вторым вратарем в истории «Реала», который сделал более 9 сэйвов в матче ЛЧ, при этом сыграл на ноль. Ранее это удавалось только Тибо Куртуа в финале Лиги чемпионов против «Ливерпуля» в 2022 году, отмечает Opta.

В параллельном матче «Манчестер Сити» выиграл у «Копенгагена» в гостевой игре со счетом 1:3. В составе английского клуба забитыми мячами отличились Кевин Де Брюйне (10), Бернарду Силва (45+1) и Фил Фоден (90+3). У хозяев единственный гол забил Магнус Маттссон (34).

Манчестерский клуб стал первой командой в истории Лиги, которой удалось забить три и более гола в семи матчах турнира подряд. Также она выиграла последние девять матчей ЛЧ, что стало самой длительной победной серией среди всех английских команд в истории турнира.

Ответные матчи пройдут 6 марта.

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Альвина Цаканян
Футбол Лига Чемпионов Реал Мадрид Лейпциг Копенгаген Манчестер Сити
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