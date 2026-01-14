Александр Тарханов возглавил женский футбольный клуб

Бывший тренер ЦСКА и сборной России подписал контракт с красноярским «Енисеем» до конца сезона 2026 года

Александр Тарханов (Фото: Alexander Kulebyakin / Global Look Press)

Александр Тарханов назначен главным тренером женского футбольного клуба «Енисей». Об этом сообщается в телеграм-канале красноярской команды.

Контракт с 71-летним Тархановым подписан до конца сезона 2026 года.

Для Тарханова это будет первый опыт работы с женскими командами.

В разные годы тренировал одесский СКА, армянские «Котайк» и «Пюник», литовскую «Ветру», узбекский «Пахтакор», болгарскую «Славию», а также московское «Торпедо», «Сатурн», «Крылья Советов», грозненский «Терек» (ныне «Ахмат»), «Кубань», «Химки», «Урал», «Енисей», «Нику» и ЦСКА. Входил в штаб Олега Романцева в московском «Спартаке» и сборной России.

В прошлом году Тарханов возглавлял «Урал-2» во Второй лиге и команду чемпионата Свердловской области «Хромпик» из Первоуральска.