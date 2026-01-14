Александр Тарханов возглавил женский футбольный клуб
Александр Тарханов назначен главным тренером женского футбольного клуба «Енисей». Об этом сообщается в телеграм-канале красноярской команды.
Контракт с 71-летним Тархановым подписан до конца сезона 2026 года.
Для Тарханова это будет первый опыт работы с женскими командами.
В разные годы тренировал одесский СКА, армянские «Котайк» и «Пюник», литовскую «Ветру», узбекский «Пахтакор», болгарскую «Славию», а также московское «Торпедо», «Сатурн», «Крылья Советов», грозненский «Терек» (ныне «Ахмат»), «Кубань», «Химки», «Урал», «Енисей», «Нику» и ЦСКА. Входил в штаб Олега Романцева в московском «Спартаке» и сборной России.
В прошлом году Тарханов возглавлял «Урал-2» во Второй лиге и команду чемпионата Свердловской области «Хромпик» из Первоуральска.
