Спорт
0

Украинская гимнастка раскритиковала выступающую за Германию россиянку

Гимнастка с Украины упрекнула выступающую за Германию Симакову за русский язык
Мария Высочанская отметила, что Анастасия Симакова общается только на русском языке, а все ее посты в соцсетях — из России
Мария Высочанская
Мария Высочанская (Фото: IMAGO / BEAUTIFUL SPORTS / U. Fassbe / Global Look Press)

Украинская гимнастка Мария Высочанская, двукратная чемпионка Европы и бронзовый призер чемпионата мира, в интервью Oboz.ua раскритиковала Анастасию Симакову, выступающую за сборную Германии.

Симакова, уроженка Омска и двукратная чемпионка мира по художественной гимнастике 2019 года среди юниоров, в 2022 году получила немецкое гражданство.

«Сейчас в сборной Германии появилась еще и Симакова, которая долгое время жила и тренировалась в России и выступала за нее на юниорских чемпионатах мира. Вот там общение чисто на русском языке, посты — из России», — сказала Высочанская.

Украинская спортсменка сравнила Симакову c еще одной бывшей россиянкой Дарьей Варфоломеев (уроженка Барнаула переехала в Германию в 2019-м, а на Олимпиаде в Париже завоевала золото в личном многоборье. — РБК). «И если Варфоломеев позиционирует себя больше как немку, то про других спортсменок я не могу так сказать», — добавила Высочанская.

Украинка также отметила, что Варфоломеев знает гимн своей нынешней страны и свободно разговаривает на немецком языке.

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
художественная гимнастика Дарья Варфоломеев Украина смена гражданства
