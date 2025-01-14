Бразильский олимпиец-кайтсерфер спас тонущую в океане девушку

Бруно Лобо, который был седьмым на Олимпиаде в Париже, заснял весь инцидент на видео. Спортсмен заметил тонущую девушку, подплыл к ней и, держа у себя на плечах, доставил к берегу

Бруно Лобо (Фото: Clive Mason / Getty Images)

Бразилец Бруно Лобо, участник Олимпиады в Париже в кайтсерфинге, использовал свое снаряжение для кайта, чтобы спасти девушку, которая тонула в океане недалеко от города Сан-Луис (Бразилия). Об этом сообщает Inside the Games.

В тот момент Лобо тестировал новую камеру на своем кайтборде и заснял весь инцидент. «Был облачный день, ветровые условия были не самыми лучшими, но я решил опробовать крепление для камеры», — рассказал спортсмен в своем Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России), выложив видео с тем, как он спасает девушку.

Находясь на воде, он услышал крик о помощи. «Я увидел тонущую девушку, которая уже была на большой глубине. Ее уносило все дальше», — добавил Лобо.

31-летний спортсмен быстро приблизился к ней, успокоил и помог забраться ему на спину. «Она была очень уставшей и слабой. Я использовал снаряжение для кайтсерфинга, чтобы благополучно доставить ее на берег, где спасатели оказали ей первую помощь. Слава Богу, все обошлось», — сказал Лобо.

На Олимпиаде в Париже в 2024 году Лобо занял седьмое место в соревнованиях по парусному спорту в дисциплине «кайтсерфинг». В этом виде спортсмены используют доску и держатся за воздушный змей, который тянет их по направлению ветра.