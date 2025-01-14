Форварда клуба НХЛ «Монреаль» сбила машина
Шведский форвард клуба НХЛ «Монреаль Канадиенс» Эмиль Хейнеман выбыл на несколько недель, после того как его сбила машина. Об этом сообщается в аккаунте клуба в соцсети Х.
«Хайнеман вчера стал участником ДТП, будучи пешеходом. Он получил травму верхней части тела и выбыл на три-четыре недели», — говорится в сообщении.
Подробности инцидента не уточняются. «Монреаль» сейчас находится в Юте, где в ночь на 15 января сыграет матч регулярного чемпионата НХЛ с местным клубом.
23-летний Хайнеман, 43-й номер драфта НХЛ 2020 года, в нынешнем сезоне провел 41 матч и набрал 17 (10+7) очков. Из новичков в лиге больше забили только россиянин Матвей Мичков («Филадельфия Флайерз») и канадец Маклин Селебрини («Сан-Хосе Шаркс») — по 13 шайб.
В августе прошлого года звезда НХЛ Джонни Годро («Коламбус Блю Джекетс») и его брат Мэттью были насмерть сбиты автомобилем в Нью-Джерси.
Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».
Глава МВД Германии обвинила Путина в «бессовестном поведении»
Китай рассматривает продажу TikTok Илону Маску
Лавров увидел желание Байдена «нагадить» и «подложить свинью» Трампу
АвтоВАЗ сообщил о повышении цен
После атаки дронов повреждены два предприятия в Саратове и Энгельсе
«Газпром» планирует массовые сокращения
Объем торгов на рынке акций достиг рекорда
В России впервые применили уголовное наказание за выезд на «встречку»
Названы районы Москвы, где жилье в аренду подешевело более чем на 12%
Медведев с трудом победил 418-ю ракетку мира на старте Australian Open
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов