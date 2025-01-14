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Форварда клуба НХЛ «Монреаль» сбила машина

Форварда клуба НХЛ «Монреаль» Эмиля Хейнемана сбила машина
23-летний швед Эмиль Хейнеман, один из лучших новичков нынешнего сезона НХЛ, выбыл на три-четыре недели
Эмиль Хейнеман
Эмиль Хейнеман (Фото: Nic Antaya / Getty Images)

Шведский форвард клуба НХЛ «Монреаль Канадиенс» Эмиль Хейнеман выбыл на несколько недель, после того как его сбила машина. Об этом сообщается в аккаунте клуба в соцсети Х.

«Хайнеман вчера стал участником ДТП, будучи пешеходом. Он получил травму верхней части тела и выбыл на три-четыре недели», — говорится в сообщении.

Подробности инцидента не уточняются. «Монреаль» сейчас находится в Юте, где в ночь на 15 января сыграет матч регулярного чемпионата НХЛ с местным клубом.

23-летний Хайнеман, 43-й номер драфта НХЛ 2020 года, в нынешнем сезоне провел 41 матч и набрал 17 (10+7) очков. Из новичков в лиге больше забили только россиянин Матвей Мичков («Филадельфия Флайерз») и канадец Маклин Селебрини («Сан-Хосе Шаркс») — по 13 шайб.

В августе прошлого года звезда НХЛ Джонни Годро («Коламбус Блю Джекетс») и его брат Мэттью были насмерть сбиты автомобилем в Нью-Джерси.

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