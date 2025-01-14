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Легенда «Манчестер Сити» Тони Бук умер в возрасте 90 лет

Бук выступал за «Манчестер Сити» с 1966 по 1974 год, был капитаном команды, выигрывал чемпионат Англии и Кубок обладателей кубков. После завершения карьеры он несколько лет работал главным тренером английского клуба
Тони Бук
Тони Бук (Фото: mancity.com)

Бывший капитан и главный тренер «Манчестер Сити» Тони Бук скончался в возрасте 90 лет. Об этом сообщается на сайте английского клуба.

Бук, игравший на позиции защитника, много лет провел в полупрофессиональных клубах, прежде чем в 1964 году перейти в «Плимут Аргайл» (второй дивизион чемпионата Англии). Ему тогда было 30 лет. Через два года его купил «Манчестер Сити», где защитник выступал до завершения карьеры в 1974-м.

В составе «Манчестер Сити» Бук провел 315 матчей, забив пять голов. С командой он выиграл чемпионат Англии, Кубок и дважды Суперкубок страны, Кубок лиги и Кубок обладателей кубков.

После завершения карьеры Бук трижды был главным тренером «Манчестер Сити» (1974–1979, 1989, 1993), выиграв Кубок лиги в сезоне 1975/76.

Позднее он был назначен почетным президентом, а также занимал должность пожизненного президента официального клуба болельщиков «Манчестер Сити».

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