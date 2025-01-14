Легенда «Манчестер Сити» Тони Бук умер в возрасте 90 лет
Бывший капитан и главный тренер «Манчестер Сити» Тони Бук скончался в возрасте 90 лет. Об этом сообщается на сайте английского клуба.
Бук, игравший на позиции защитника, много лет провел в полупрофессиональных клубах, прежде чем в 1964 году перейти в «Плимут Аргайл» (второй дивизион чемпионата Англии). Ему тогда было 30 лет. Через два года его купил «Манчестер Сити», где защитник выступал до завершения карьеры в 1974-м.
В составе «Манчестер Сити» Бук провел 315 матчей, забив пять голов. С командой он выиграл чемпионат Англии, Кубок и дважды Суперкубок страны, Кубок лиги и Кубок обладателей кубков.
После завершения карьеры Бук трижды был главным тренером «Манчестер Сити» (1974–1979, 1989, 1993), выиграв Кубок лиги в сезоне 1975/76.
Позднее он был назначен почетным президентом, а также занимал должность пожизненного президента официального клуба болельщиков «Манчестер Сити».
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