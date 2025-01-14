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«Лацио» уволил дрессировщика орла-талисмана за интимные фото

Хуан Бернабе выложил в соцсетях фото и видео, сделанные после операции по имплантации протеза полового члена. В «Лацио» заявили, что «шокированы» увиденными кадрами и уволили сотрудника
Хуан Бернабе
Хуан Бернабе (Фото: Fotografo01 / Keystone Press Agency / Global Look Press)

«Лацио» уволил дрессировщика орла, который является талисманом клуба, за скандальные фото и видео, сообщается на сайте итальянской команды.

«Лацио», шокированный увиденными фото и видео Хуана Бернабе, объявляет о немедленном прекращении всех отношений с этим лицом <...>. Клуб и исторический символ орла не может больше ассоциироваться с человеком, который своим поведением сделал продолжение любых отношений невозможным», — говорится в заявлении «Лацио».

Бернабе ранее опубликовал в соцсетях кадры, после того как ему сделали операцию по имплантации протеза полового члена для улучшения сексуальной активности, отмечает AFP. Сам он объяснял эти выложенные материалы так: «Нагота — это нормально, я вырос в семье с открытыми взглядами на натуризм».

В 2021 году «Лацио» на некоторое время отстранял Бернабе за фашистское приветствие.

Бернабе был дрессировщиком орла по кличке Олимпия с 2010 года. Орел традиционно пролетает над стадионом перед каждой игрой «Лацио».

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