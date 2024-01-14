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Дагестанский воспитанник МЮ забил четыре мяча сверстникам из «Ньюкасла»

Дагестанский воспитанник МЮ Ибрагимов забил 4 мяча сверстникам из «Ньюкасла»
Амир Ибрагимов помог команде МЮ U16 победить «Ньюкасл» со счетом 4:1. Футболист ранее дебютировал за юношескую сборную Англии и вызывался в команду МЮ до 18 лет
Амир Ибрагимов
Амир Ибрагимов (Фото: Страница Ибрагимова в Instagram (владелец Meta признана в России экстремистской и запрещена))

Футболист академии «Манчестер Юнайтед» Амир Ибрагимов забил все четыре гола своей команды U16 (не старше 16 лет) в матче со сверстниками из «Ньюкасла». Об этом Ибрагимов сообщил на своей странице в Instagram (принадлежит Meta Platforms, Тверской суд Москвы признал компанию экстремистской и запретил ее деятельность).

15-летний Ибрагимов опубликовал видео голов и написал, что рад вернуться на поле. В фанатском аккаунте UtdFaithfuls в соцсети X отмечается, что матч прошел в воскресенье, 14 января, и завершился со счетом 4:1.

Согласно информации на портале Transfermarkt, Амир Ибрагимов в прошлом году пять раз играл за команду МЮ U18, а также дебютировал в сборной Англии U15.

Еще два брата Амира, Мухаммад и Гази, также занимаются в академии МЮ, а старший брат Ибрагим является бойцом ММА.

Мухаммад Ибрагимов до ноября был игроком академии «Манчестер Сити», в мае в соцсетях появился видеоролик, как он бросил соперника через себя на газон во время матча игроков в возрасте до 11 лет.

Семья Ибрагимовых переехала в Великобританию из Буйнакска (Дагестан).

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Анна Сатдинова
Футбол Манчестер Юнайтед
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