Дагестанский воспитанник МЮ забил четыре мяча сверстникам из «Ньюкасла»
Футболист академии «Манчестер Юнайтед» Амир Ибрагимов забил все четыре гола своей команды U16 (не старше 16 лет) в матче со сверстниками из «Ньюкасла». Об этом Ибрагимов сообщил на своей странице в Instagram (принадлежит Meta Platforms, Тверской суд Москвы признал компанию экстремистской и запретил ее деятельность).
15-летний Ибрагимов опубликовал видео голов и написал, что рад вернуться на поле. В фанатском аккаунте UtdFaithfuls в соцсети X отмечается, что матч прошел в воскресенье, 14 января, и завершился со счетом 4:1.
Согласно информации на портале Transfermarkt, Амир Ибрагимов в прошлом году пять раз играл за команду МЮ U18, а также дебютировал в сборной Англии U15.
Еще два брата Амира, Мухаммад и Гази, также занимаются в академии МЮ, а старший брат Ибрагим является бойцом ММА.
Мухаммад Ибрагимов до ноября был игроком академии «Манчестер Сити», в мае в соцсетях появился видеоролик, как он бросил соперника через себя на газон во время матча игроков в возрасте до 11 лет.
Семья Ибрагимовых переехала в Великобританию из Буйнакска (Дагестан).