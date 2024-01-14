«Потерял высокий уровень». Что говорят о ЧЕ без российских фигуристов

Чемпионат Европы по фигурному катанию прошел с 10 по 13 января в Литве. Российские спортсмены из-за отстранения второй год подряд пропустили турнир. Что говорят о чемпионате Европы без россиян — в подборке «РБК Спорт»

Анастасия Губанова (Фото: REUTERS)

Чемпионат Европы по фигурному катанию, организованной Международным союзом конькобежцев (ISU), проходит с 10 по 13 января 2024 в литовском Каунасе.

Победителем среди мужчин второй год подряд стал француз Адам Сяо Хим Фа (276,17). Чемпионами Европы у спортивных пар стали итальянские фигуристы Лукреция Беккари и Маттео Гуаризе (199,19). У женщин чемпионкой Европы впервые стала бельгийская фигуристка Луна Хендрикс, которая в сумме заработала 213,2 балла. В ритм-танце победителями стали представители Италии Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри с 214,38 балла.

Международный союз конькобежцев (ISU) пока не вернул россиян на турниры под своей эгидой. Российские фигуристы пропустили уже два чемпионата мира и Европы.

Что говорят о турнире без россиян

Татьяна Тарасова, заслуженный тренер СССР

«Турнир вполне себе интересный. Конечно, без нас он потерял высокий уровень и положение, которое было у турнира. Но все стараются, есть борьба. Конечно, с российскими фигуристами это были бы немного другие соревнования. Мы и так очень сильно влияем на всех своим высоким уровнем. Если бы мы выступали, не знаю, смогли бы к нам притянуться больше к нам иностранцы. Они и так тянутся, кто сколько может. Смешно, что у мужчин в короткой программе мало кто прыгает четверные прыжки, а у нас без четверных считается, что это не программа», — сказала Тарасова «РБК Спорт».

Александр Лакерник, почетный вице-президент ISU

«Интересно на чемпионате Европы то, что есть борьба, много спортсменов участвуют, в отсутствие россиян намного проще попасть на пьедестал. С другой стороны, в целом, уровень оставляет желать лучшего, даже судя по баллам. С этими баллами на мировом первенстве будет трудно. Поэтому, с одной стороны это интересно из-за борьбы во всех видах, а с другой хотелось бы борьбы на более высоком уровне. Конечно, разница без российских фигуристов на турнире видна. Чемпионат Европы вообще не самый сильный турнир, поскольку лидеры мирового фигурного катания: Россия, Япония, США, Корея не представлены по тем или иным причинам на чемпионате Европы. Конечно, если бы участвовали сильные российские спортсмены, то уровень в среднем турнира был бы выше», — сказал Лакерник «РБК Спорт».

Елена Леонова, двукратная чемпионка мира среди профессионалов в парном катании

«Мужское одиночное катание мне очень понравилось, особенно француз, который выиграл. В парном катании уровень достаточно слабый для чемпионата Европы. Это очевидно даже глядя на оценки. Танцы еще не видела, но мне кажется, там все замечательно. Женское одиночное катание сложно сравнивать с нашими девочками, которые выступали на чемпионате России: все-таки разные судьи и разные оценки. В принципе, я понимаю, что наши девочки, которые заработали больше баллов на чемпионате России, возможно катались лучше, но не могу пока говорить, поскольку еще не видела как каталась Луна Хендрикс. Она высокого уровня спортсменка.

Луна Хендрикс стала лидером короткой программы, набрав 74,66 балла. В сравнении, на прошедшем в декабре чемпионате России сразу четыре фигуристки получили за короткую программу больше баллов, чем Хендрикс — Камила Валиева, Аделия Петросян, Софья Муравьева и Ксения Синицына. В сумме за короткую и произвольную программы бельгийская спортсменка, которая выиграла турнир, заработала 213,2 балла. В декабре, на первенстве России сразу восемь фигуристов набрали больше баллов, чем Хендрикс (лучшей была Петросян — 246,53).

Но не забываете, что конкуренция у наших фигуристок гораздо выше, чем сейчас даже на чемпионате Европы. Я думаю, если бы мы выступали, то уровень парного и женского одиночного катания был бы абсолютно выше. Если бы российский спортсмены соревновались, то иностранные фигуристы больше тянулись бы к нам и включали гораздо больше сложных элементов в короткую и произвольную программы. Потому что у нас парники даже на региональных соревнованиях прыгают и лутцы, и флипы, и риттбергеры, не говоря о чемпионате России. А на чемпионате Европы они проехали с сальховым и тулупами», — заявила Леонова «РБК Спорт».

Максим Траньков, двукратный олимпийский чемпион в парном катании и тренер по фигурному катанию

«Я смотрел только парное катание, поэтому могу говорить только о нем. Разница без российских фигуристов видна. Выигрывают пары, которые при первой пятерке российских пар не были бы на своих лидирующих местах. Поскольку парное катание у нас очень сильное. На чемпионате Европы никто и 200 баллов не набрал, у нас же больше 200 пять-шесть пар могут спокойно набрать. Поэтому, с точки зрения спортивной борьбы, конкуренции, с русскими было бы поинтереснее. Но, в то же время, без нас довольно интересные соревнования получились в плане того, что оказались неожиданные победители и была борьба, а так были бы только наши», — сказал Траньков «РБК Спорт».

Чемпионами Европы в парном катании стали итальянские фигуристы Лукреция Беккари и Маттео Гуаризе, набравшие в сумме 199,19 очков. На прошедшем первенстве России, победителями стали Анастасия Мишина и Александр Галлямов, которые получили 244,85 балла. При этом, больше 200 очков на чемпионате России набрали девять из десяти пар.

Наталья Бестемьянова, олимпийская чемпионка в танцах льду

«Я смотрю на соревнование, которые мне интересно смотреть. Я не сравниваю чемпионат Европы с российскими спортсменами или без. Как человеку, который любит фигурное катание, мне интересно смотреть чемпионат Европы: много интересных программ, интересных лиц, борьба», — отметила Бестемьянова «РБК Спорт».