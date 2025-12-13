 Перейти к основному контенту
Салах вернулся в состав «Ливерпуля» после конфликта и побил рекорд Руни

Египетский форвард побил рекорд Уэйна Руни по количеству результативных действий за один клуб в АПЛ
Мохамед Салах
Мохамед Салах (Фото: Phil Noble / Reuters)

Футболисты «Ливерпуля» обыграли «Брайтон» со счетом 2:0 в домашнем матче 16-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Дубль сделал Уго Экитике (1-я и 60-я минуты).

Лидер «Ливерпуля» Мохамед Салах вернулся в состав после конфликта с главным тренером Арне Слотом. Египтянин вышел на замену на 26-й минуте вместо получившего травму Джо Гомеса.

Он отметился голевой передачей в эпизоде со вторым голом. На счету Салаха стало 277 (188+89) результативных действий в АПЛ за «Ливерпуль» в 302 играх — это рекорд, сообщает Opta. Никто другой не делал так много результативных действий за один клуб в истории лиги. Салах побил рекорд Уэйна Руни в составе «Манчестер Юнайтед» (276).

После игры с «Лидсом» (3:3) 6 декабря 33-летний Салах, которого перестали ставить в стартовый состав, говорил, что клуб словно бросил его «под автобус» и у него нет «никаких отношений» со Слотом. После этого египтянин не вошел в заявку на выездной матч основного этапа Лиги чемпионов с итальянским «Интером», в котором «Ливерпуль» одержал победу со счетом 1:0. В стартовый состав Салах не попадает с 30 ноября.

«Ливерпуль» набрал 26 очков и занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ. «Брайтон» с 23 очками идет девятым.

Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Английская премьер-лига (АПЛ) ФК Ливерпуль Мохамед Салах
