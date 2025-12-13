Бывший футболист «Краснодара» Маурисио Перейра завершил карьеру

Уругвайский полузащитник играл за «Краснодар» в 2013–2019 годах, болельщики «Краснодара» в 2019-м признали его лучшим футболистом за всю историю клуба

Маурисио Перейра (Фото: телеграм-канал ФК «Краснодар»)

Бывший футболист «Краснодара» Маурисио Перейра объявил о завершении карьеры в возрасте 35 лет. Об этом сообщила пресс-служба краснодарского клуба.

Уругвайский полузащитник играл за «Краснодар» в 2013–2019 годах, провел 201 матч, забил 29 голов, сделал 31 результативную передачу.

В 2019 году болельщики «Краснодара» признали его лучшим футболистом за всю историю клуба.

В составе «Краснодара» футболист стал двукратным бронзовым призером чемпионата России и финалистом Кубка страны.

Также Перейра выступал за уругвайский «Насьональ», аргентинский «Ланус» и американский «Орландо Сити».