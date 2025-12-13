 Перейти к основному контенту
Олимпиада-2026⁠,
0

Тренер назвал причины неудач Коростелева и Непряевой в спринте на КМ

Бородавко: «Есть объективные причины неудач Коростелева и Непряевой на КМ»
Сюжет
Олимпиада-2026
Старший тренер сборной России Юрий Бородавко отметил, что лыжникам нужно время на адаптацию и в следующих гонках они будут выглядеть по-другому
Савелий Коростелев
Савелий Коростелев (Фото: Maxim Thore / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Существуют объективные причины для неудачных выступлений Савелия Коростелева и Дарьи Непряевой в квалификациях к спринтерским гонкам на этапе Кубка мира в Давосе, заявил «РИА Новости» старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко.

Российские лыжники впервые с 2022 года приняли участие в международном турнире. Коростелев и Непряева, которые получили нейтральный статус, заняли 52-е и 39-е места соответственно в квалификации в спринте и не смогли выйти в 1/4 финала.

«Нормальным это назвать сложно, но есть объективные причины. Во-первых, спортсмены очень долго добирались. Во-вторых, они приехали с очень медленного снега. Нужно время на адаптацию, и этот период всегда дается непросто. Позже они будут выглядеть по-другому», — сказал Бородавко.

Коростелев и Непряева смогли уложиться в квалификационный норматив и завоевали квоты на Олимпийские игры 2026 года в Италии. «Чтобы попасть на Олимпиаду, нужно пройти проверку со стороны МОК, уже от них зависит, попадем мы туда или нет, поэтому нужно набраться терпения», — добавил Бородавко.

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Авторы
Теги
Иван Витченко
лыжи Савелий Коростелев Дарья Непряева
