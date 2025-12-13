Чемпионка мира заявила, что недовольна допуском российских лыжников

Шведка Эмма Рибом сожалеет, что российские спортсмены возвращаются на международные турниры

Эмма Рибом (Фото: Lars Baron / Getty Images)

Двукратная чемпионка мира по лыжным гонкам шведка Эмма Рибом негативно высказалась о возвращении российских спортсменов на международные соревнования.

Савелий Коростелев и Дарья Непряева первыми из российских лыжников получили нейтральные статусы от Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS). 13 декабря они примут участие в спринтерских гонках на этапе Кубка мира в Давосе и будут бороться за путевку на Олимпиаду-2026.

«Честно говоря, я была удивлена, когда на прошлой неделе узнала, что кто-то из них, возможно, будет стартовать. Мне жаль, что принято такое решение и что россияне возвращаются», — цитирует Рибом iSport.

28-летняя Рибом является двукратной чемпионкой мира — в командном спринте (2023) и эстафете (2025). На ее счету еще есть серебро и бронза на мировых первенствах.