В Астрахани избили тренера гандбольного «Динамо» Заикина

Георгий Заикин пострадал во время ссоры на дороге и сейчас находится в больнице

Георгий Заикин (Фото: пресс-служба астраханского «Динамо»)

Главный тренер астраханского мужского гандбольного клуба «Динамо» Георгий Заикин был избит во время дорожного конфликта в Астрахани. Об этом сообщает «Про Астрахань». Видео с инцидентом также выложил телеканал РЕН ТВ.

Заикин возвращался вечером с тренировки, когда его автомобиль начал опасно подрезать и обгонять BMW. После одного из таких маневров автомобиль тренера вылетел на обочину, получив повреждения. После этого нападавший, выскочив из машины, попытался выломать дверь автомобиля Заикина и стал ему угрожать. Когда тренер вышел из машины, его начали избивать.

«Он применял бойцовские, удушающие приемы, повалил меня на асфальт и бил по голове. Очнулся я уже после того, как он набросился сзади и снова применил удушение. В какой-то момент я потерял сознание», — рассказал Заикин.

Сейчас Заикин находится в больнице. Вопрос о возбуждении уголовного дела находится на рассмотрении правоохранительных органов.

РБК обратился за комментарием в УМВД России по Астраханской области, направил запрос в клуб.

Заикину 49 лет. В качестве игрока он выступал за «Лукойл-Динамо», «Бенфику» и астраханское «Динамо», выиграл чемпионат и два Кубка Португалии. После окончания карьеры он также тренировал «Астраханочку», женскую сборную Казахстана и краснодарский СКИФ.