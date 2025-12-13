Лыжник Коростелев отказался отвечать на вопросы о политике на Кубке мира

Российский лыжник, который получил нейтральный статус для выступления на международных соревнованиях и вскоре выйдет на старт на этапе Кубка мира в Давосе, попросил журналистов не задавать ему вопросы о политике

Савелий Коростелев (Фото: Maxim Thore / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Российский лыжник Савелий Коростелев с нетерпением ждет дебюта на Кубке мира. Об этом он заявил TV2.

Коростелев и Дарья Непряева первыми из российских лыжников получили нейтральные статусы от Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS). Позднее 13 декабря они примут участие в спринтерских гонках на этапе Кубка мира в Давосе и будут бороться за путевку на Олимпиаду-2026.

«Я рад быть здесь. Посмотрим, на каком уровне я нахожусь. Я хочу показать, что готов, и надеюсь на дружелюбную атмосферу. Я уже поговорил с некоторыми спортсменами. Они были дружелюбны. Что там говорят в FIS? Мы — семья?» — сказал Коростелев.

На вопрос, готов ли он к реакциям на его выступления, Коростелев ответил: «Конечно, какие-то реакции будут. Я надеюсь, что они будут положительными».

Коростелев не стал отвечать на другие вопросы о возвращении российских спортсменов на мировую арену, о президенте России Владимире Путине или о том, каково это соревноваться с украинскими лыжниками. «Я нейтральный спортсмен. Спорт — это не политика. Не спрашивайте меня», — заявил россиянин.

Коростелеву 22 года, он чемпион мира среди юниоров и многократный чемпион России. После отстранения спортсменов в 2022 году стал одним из главных конкурентов лидера сборной России Александра Большунова.