Лыжник Коростелев отказался отвечать на вопросы о политике на Кубке мира
Российский лыжник Савелий Коростелев с нетерпением ждет дебюта на Кубке мира. Об этом он заявил TV2.
Коростелев и Дарья Непряева первыми из российских лыжников получили нейтральные статусы от Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS). Позднее 13 декабря они примут участие в спринтерских гонках на этапе Кубка мира в Давосе и будут бороться за путевку на Олимпиаду-2026.
«Я рад быть здесь. Посмотрим, на каком уровне я нахожусь. Я хочу показать, что готов, и надеюсь на дружелюбную атмосферу. Я уже поговорил с некоторыми спортсменами. Они были дружелюбны. Что там говорят в FIS? Мы — семья?» — сказал Коростелев.
На вопрос, готов ли он к реакциям на его выступления, Коростелев ответил: «Конечно, какие-то реакции будут. Я надеюсь, что они будут положительными».
Коростелев не стал отвечать на другие вопросы о возвращении российских спортсменов на мировую арену, о президенте России Владимире Путине или о том, каково это соревноваться с украинскими лыжниками. «Я нейтральный спортсмен. Спорт — это не политика. Не спрашивайте меня», — заявил россиянин.
Коростелеву 22 года, он чемпион мира среди юниоров и многократный чемпион России. После отстранения спортсменов в 2022 году стал одним из главных конкурентов лидера сборной России Александра Большунова.
