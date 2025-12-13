 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Челси Эвертон 1 1,75 x 3,75 2 4,6 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Арсенал Вулверхэмптон 1 1,13 x 7,8 2 23 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Ливерпуль Брайтон 1 1,73 x 4,1 2 4,3 Футбол Испания. Примера дивизион. Сезон 25/26 Барселона Осасуна 1 1,22 x 6,8 2 12 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Кристал Пэлас Манчестер Сити 1 4 x 3,9 2 1,83 Футбол Испания. Примера дивизион. Сезон 25/26 Алавес Реал 1 5,8 x 3,9 2 1,6 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Манчестер Юнайтед Борнмут 1 1,8 x 4,15 2 3,9 Футбол Италия. Серия А. Сезон 25/26 Рома Комо 1 2,15 x 3,15 2 3,65 Футбол Англия. Кубок Лиги Кардифф Сити Челси 1 14 x 6,4 2 1,22 Футбол Англия. Кубок Лиги Манчестер Сити Брентфорд 1 1,4 x 5 2 7,6 Футбол Англия. Кубок Лиги Ньюкасл Фулхэм 1 1,7 x 3,9 2 4,7 Футбол Италия. Суперкубок. Эр-Рияд Наполи Милан 1 2,75 x 3,1 2 2,75 Футбол Италия. Суперкубок. Эр-Рияд Болонья Интер Милан 1 4,7 x 3,7 2 1,75 Футбол Германия. Бундеслига. Сезон 25/26 Боруссия Дортмунд Боруссия Менхенгладбах 1 1,5 x 4,7 2 6
Спорт⁠,
0

Лыжник Коростелев отказался отвечать на вопросы о политике на Кубке мира

Российский лыжник, который получил нейтральный статус для выступления на международных соревнованиях и вскоре выйдет на старт на этапе Кубка мира в Давосе, попросил журналистов не задавать ему вопросы о политике
Савелий Коростелев
Савелий Коростелев (Фото: Maxim Thore / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Российский лыжник Савелий Коростелев с нетерпением ждет дебюта на Кубке мира. Об этом он заявил TV2.

Коростелев и Дарья Непряева первыми из российских лыжников получили нейтральные статусы от Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS). Позднее 13 декабря они примут участие в спринтерских гонках на этапе Кубка мира в Давосе и будут бороться за путевку на Олимпиаду-2026.

«Я рад быть здесь. Посмотрим, на каком уровне я нахожусь. Я хочу показать, что готов, и надеюсь на дружелюбную атмосферу. Я уже поговорил с некоторыми спортсменами. Они были дружелюбны. Что там говорят в FIS? Мы — семья?» — сказал Коростелев.

На вопрос, готов ли он к реакциям на его выступления, Коростелев ответил: «Конечно, какие-то реакции будут. Я надеюсь, что они будут положительными».

Коростелев не стал отвечать на другие вопросы о возвращении российских спортсменов на мировую арену, о президенте России Владимире Путине или о том, каково это соревноваться с украинскими лыжниками. «Я нейтральный спортсмен. Спорт — это не политика. Не спрашивайте меня», — заявил россиянин.

Коростелеву 22 года, он чемпион мира среди юниоров и многократный чемпион России. После отстранения спортсменов в 2022 году стал одним из главных конкурентов лидера сборной России Александра Большунова.

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Проект о людях, создающих позитивные долгосрочные изменения в бизнесе и обществе

ИМПАКТ-БИЗНЕС Новость

Проект о людях, создающих позитивные долгосрочные изменения в бизнесе  и обществе

ИМПАКТ-БИЗНЕС Статья

Что такое импакт  и почему он критически важен  для бизнеса в 2025 году

ИМПАКТ-БИЗНЕС Интервью

Психолог Асмолов: «Ключевой вопрос  в развитии компании — поиск смысла»

ИМПАКТ-БИЗНЕС Колонка

Что останется после меня: как поиск смысла формирует устойчивые компании

ИМПАКТ-БИЗНЕС Статья СберПро

Как и для чего  бизнес инвестирует  в социальную инфраструктуру

Реклама, ПАО «Сбербанк»

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
лыжи Савелий Коростелев Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) нейтральный статус
Материалы по теме
Лыжница Степанова отказалась подавать заявку на нейтральный статус
Спорт
Ардашев назвал причины отказа FIS в нейтральном статусе
Спорт
Двух российских лыжников и фристайлистку допустили к отбору на Олимпиаду
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 13 декабря
EUR ЦБ: 93,56 (+0,62) Инвестиции, 15:22 Курс доллара на 13 декабря
USD ЦБ: 79,73 (+0,39) Инвестиции, 15:22
Как легко решить пять главных проблем корпоративных автопарков РБК и Teboil PRO, 15:30
FT рассказала о попытке ЕС и Украины избежать «капитуляции» Политика, 15:19
Что добывают и производят в городах и провинциях Китая. Карта РБК и ВТБ, 15:15
Бьюти-блогерам Целесте назначили меру пресечения по делу о клевете Общество, 15:09
США решили ослабить санкции против Белоруссии Политика, 15:06
Экономика впечатлений: цены комфортнее, отдых интереснее РБК и Ozon Travel, 15:05
Чемпионка мира заявила, что недовольна допуском российских лыжников Спорт, 15:03
Какой у вас стиль управления?
Узнайте его риски и возможности
Пройти тест
Как компании выбирают, кто будет внедрять ИТ-системы. Исследование РБК х Ростелеком, 14:55
В Астрахани избили тренера гандбольного «Динамо» Заикина Спорт, 14:53
Шесть человек пострадали в ДТП с 25 автомобилями в Пензенской области Общество, 14:51
Премьер Чехии заявил, что Прага не будет финансировать Украину Политика, 14:51
Умер художник и представитель арт-андеграунда Геннадий Устюгов Общество, 14:36
Крымская классика: гедонистический маршрут по полуострову РБК и ВТБ, 14:28
Как добавить золото в свой портфель: инструкция для инвесторов #всенабиржу!, 14:10