Сергея Мозякина ввели в Зал славы отечественного хоккея

Церемония состоялась в Новосибирске

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк, Сергей Мозякин и губернатор Новосибирской области Андрей Травников (Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС)

Лучший снайпер в истории КХЛ, олимпийский чемпион Сергей Мозякин введен в Зал славы отечественного хоккея. Об этом сообщается в телеграм-канале Федерации хоккея России (ФХР).

Церемония прошла в Новосибирске перед матчем Кубка «Первого канала» между сборными «Россия 25» и Белоруссии. В ней приняли участие глава ФХР Владислав Третьяк и губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Мозякину 44 года, карьеру он завершил в 2021 году, а сейчас является директором магнитогорского «Металлурга» по развитию детского хоккея.

Мозякин является олимпийским чемпионом 2018 года в составе сборной России, а также двукратным чемпионом мира (2008, 2009). Помимо этого он дважды выигрывал Кубок Гагарина (2014, 2016) в составе «Металлурга».

До октября 2024 года Мозякин был лучшим бомбардиром в истории КХЛ (928), пока его достижение не превзошел форвард минского «Динамо» Вадим Шипачев. При этом он остается лучшим снайпером в истории лиги (419 шайб).

Зал славы отечественного хоккея был учрежден ФХР 21 января 2004 года.