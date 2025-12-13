Ардашев выиграл спринт на этапе КР в Чусовом, Большунов выбыл в полуфинале

Ардашев выиграл спринт на этапе Кубка России, Большунов не вышел в финал

В тройку призеров в мужском спринте свободным стилем также вошли Сергей Волков и Данила Карпасюк. У женщин победила олимпийская чемпионка Вероника Степанова

Сергей Ардашев (Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press)

Сергей Ардашев стал победителем личного спринта свободным стилем на третьем этапе Кубка России по лыжным гонкам, который проходит в Чусовом (Пермский край).

В финальном забеге Ардашев показал результат 3 минуты 6,06 секунды.

Второе место занял Сергей Волков (отставание — 0,47 секунды), третьим стал Данила Карпасюк (+1,25).

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов выбыл в полуфинале, где в своем забеге занял третье место.

В женском спринте победу одержала олимпийская чемпионка Пекина в эстафете Вероника Степанова (3.28,87), опередившая Алену Баранову (+2,04) и Юлию Ступак (+2,13).