Спорт⁠,
0

Ардашев выиграл спринт на этапе Кубка России, Большунов не вышел в финал

Ардашев выиграл спринт на этапе КР в Чусовом, Большунов выбыл в полуфинале
В тройку призеров в мужском спринте свободным стилем также вошли Сергей Волков и Данила Карпасюк. У женщин победила олимпийская чемпионка Вероника Степанова
Сергей Ардашев
Сергей Ардашев (Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press)

Сергей Ардашев стал победителем личного спринта свободным стилем на третьем этапе Кубка России по лыжным гонкам, который проходит в Чусовом (Пермский край).

В финальном забеге Ардашев показал результат 3 минуты 6,06 секунды.

Второе место занял Сергей Волков (отставание — 0,47 секунды), третьим стал Данила Карпасюк (+1,25).

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов выбыл в полуфинале, где в своем забеге занял третье место.

В женском спринте победу одержала олимпийская чемпионка Пекина в эстафете Вероника Степанова (3.28,87), опередившая Алену Баранову (+2,04) и Юлию Ступак (+2,13).

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
лыжи Сергей Ардашев Александр Большунов Вероника Степанова
