Ардашев выиграл спринт на этапе Кубка России, Большунов не вышел в финал
Сергей Ардашев стал победителем личного спринта свободным стилем на третьем этапе Кубка России по лыжным гонкам, который проходит в Чусовом (Пермский край).
В финальном забеге Ардашев показал результат 3 минуты 6,06 секунды.
Второе место занял Сергей Волков (отставание — 0,47 секунды), третьим стал Данила Карпасюк (+1,25).
Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов выбыл в полуфинале, где в своем забеге занял третье место.
В женском спринте победу одержала олимпийская чемпионка Пекина в эстафете Вероника Степанова (3.28,87), опередившая Алену Баранову (+2,04) и Юлию Ступак (+2,13).
Проект о людях, создающих позитивные долгосрочные изменения в бизнесе и обществе
