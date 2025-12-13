Биатлонист Латыпов выиграл спринт на этапе Кубка России в Тюмени

Биатлонисты Латыпов и Шевченко выиграли спринты на этапе Кубка России в Тюмени

В тройку призеров также вошли Карим Халили и Александр Поварницын

Эдуард Латыпов (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Биатлонист Эдуард Латыпов показал лучший результат в спринте на втором этапе Кубка России в Тюмени.

Латыпов преодолел дистанцию 10 км за 21 минуту 39,2 секунды, не допустив промахов на двух огневых рубежах.

Вторым стал Карим Халили, который уступил победителю 24,6 секунды (без промахов).

Бронзу взял Александр Поварницын, у него также не было промахов (отставание 29,2 секунды).

Латыпов — трехкратный бронзовый призер Олимпиады в Пекине (в мужской и смешанной эстафетах, а также пасьюте).

У женщин в спринте победила Наталия Шевченко (19:33.2; без промахов), опередив Ирину Казакевич (+9,5; 0) и Юлию Коваленко (+25,5; 0).

Россияне и белорусы отстранены от турниров Международного союза биатлонистов (IBU) из-за военной операции на Украине.